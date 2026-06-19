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Anne Hathaway anuncia gravidez do terceiro filho em vídeo no Instagram

Mãe de Jonathan e Jack, a atriz dividiu o momento com os seguidores e acumulou milhares de curtidas e felicitações da elite do entretenimento

O Liberal
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Anne Hathaway revela que está à espera do terceiro filho (Reprodução)

A atriz Anne Hathaway, de 43 anos, surpreendeu os fãs na manhã desta sexta-feira (19), ao anunciar que está à espera do seu terceiro filho com o marido, o ator e produtor Adam Shulman. A novidade foi compartilhada através de um vídeo encantador em seu perfil no Instagram.

"Bebê, eu sou sua", declarou ela na legenda. No registro, Anne aparece inicialmente cobrindo a silhueta, mas logo em seguida exibe a barriguinha de grávida com um grande sorriso.

Para embalar o anúncio, a estrela escolheu como trilha sonora o clássico "Baby I'm Yours", de Barbara Lewis.

Casados desde 2012, ela e Adam já são pais de Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 6.

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Nos comentários, uma verdadeira chuva de carinho tomou conta da publicação, com direito a felicitações de grandes nomes do entretenimento e da moda. "Radiante!! Parabéns, minha linda Anne. Estou lhe enviando todo o amor do mundo", vibrou Donatella Versace. "Meu Deus! Parabéns para vocês! Estou muuuito feliz", celebrou Lily Collins. "Tão feliz por você", completou a modelo e cantora Suki Waterhouse.

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