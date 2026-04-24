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Além de 'O Diabo Veste Prada': por que 2026 é o ano de Anne Hathaway?

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Os Miseráveis (2012), Hathaway retorna ao papel de Andy Sachs

Estadão Conteúdo
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Atriz surpreendeu os fãs com o clique em suas redes sociais na tarde desta segunda (21) (Foto/Reprodução/Instagram: @annehathaway)

Anne Hathaway definitivamente terá um ano muito intenso neste 2026. A atriz de sucessos como O Diário da Princesa é um dos grandes destaques do cinema nos próximos meses, e não apenas em virtude de O Diabo Veste Prada 2. Aos 43 anos, ela está no elenco de cinco filmes aguardados que chegam às telonas praticamente em sequência.

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Os Miseráveis (2012), Hathaway retorna ao papel de Andy Sachs, então assistente de Miranda Priestly (Meryl Streep), na sequência de O Diabo Veste Prada, que estreia na próxima quinta-feira, 29. O filme também conta com os retornos de Stanley Tucci e Emily Blunt, e coloca o time da fictícia revista Runway para lidar com os desafios do jornalismo de moda no ambiente digital.

Dona de uma carreira versátil, Anne Hathaway estrelou grandes projetos nos 20 anos que separam o primeiro O Diabo Veste Prada (2006) da sua continuação; entre eles, Um Dia (2011), Batman: O Cavaleiro das Trevas (2012), Oito Mulheres e Um Segredo (2018) e, mais recentemente, Uma Ideia de Você (2024), com história inspirada em uma fanfic sobre Harry Styles. Na TV, destacou-se em um episódio da antologia Modern Love (2019) e na minissérie WeCrashed (2022).

Mas ela também passou por um momento de introspecção na carreira neste período, sobretudo porque sofreu intensa rejeição após a vitória no Oscar, em 2013. Em 2024, Anne contou à Vanity Fair que perdeu papéis importantes porque foi associada a um tipo de "identidade tóxica" na internet. Ela chegou a ser acusada de ser "falsa", com "personalidade exagerada", e de fazer discursos afetados e "muito ensaiados" durante aquela temporada de premiações.

A volta por cima

Hathaway não esconde que o período foi turbulento, mas também admite que acabou aprendendo a sentir mais autoconfiança. Em 2021, ela disse ao tabloide britânico The Sun que entendeu como lidar com a situação da melhor forma.

"Eu realmente não quero reviver o passado, mas meu monstro estava exposto, a internet se voltou contra mim e me odiou, foi uma grande confusão", disse na época. "E foi algo muito bom para mim, pessoalmente. Você pode se sentir incrivelmente empoderada por causa dessas coisas. Então, acho que o que eu diria é: quando as coisas ruins acontecerem, não tenha medo - apenas aceite, deixe fluir."

Desta vez, ela parece de fato ter deixado o momento de crise para trás. Somente em 2026, são cinco filmes com ela no elenco que chegam aos cinemas, e títulos que variam entre romance, aventura, drama e comédia. Enquanto isso, ela também já olha para o futuro: o retorno de Mia Thermopolis em O Diário da Princesa 3 parece cada vez mais concreto.

Quais são os filmes com Anne Hathaway que estreiam em 2026?

Além de O Diabo Veste Prada 2, a atriz também está em Mother Mary, A Odisseia, O Fim da Rua e em Verity. Saiba mais sobre cada um dos títulos a seguir.

O Diabo Veste Prada 2

O novo filme traz Andy Sachs (Hathaway) em novos atritos com Miranda (Streep), que passa por crises em sua profissão. A editora precisa lidar com questões relacionadas a mudanças no mercado da moda e do jornalismo e, em especial, na forma como notícias são consumidas - agora, com sua antiga assistente assumindo agora um cargo de chefia na Runway. Com direção de David Frankel e roteiro de Aline Brosh McKenna, ambos que também retornam do longa original.

Quando estreia: 30 de abril, com pré-estreias a partir do dia 29.

Mother Mary

Hathaway interpreta a estrela pop Mother Mary, descrita como uma espécie de híbrido entre Taylor Swift e Lady Gaga, passando por um momento de turbulência. Feridas antigas vêm à tona quando ela se reencontra com sua ex-melhor amiga e figurinista, Sam Anselm (Michaela Coel), na véspera de seu show de retorno. O filme tem canções escritas e produzidas por Charli xcx, Jack Antonoff e FKA twigs, e direção de David Lowery (A Lenda do Cavaleiro Verde, Sombras da Vida).

Quando estreia: 17 de abril nos cinemas nos EUA; ainda sem previsão no Brasil.

A Odisseia

Christopher Nolan leva para os cinemas sua adaptação do poema de Homero, estrelada por Matt Damon e Hathaway. Na história, após a Guerra de Tróia, o grego Odisseu enfrenta criaturas míticas e deuses na jornada de volta para sua casa e sua esposa, Penélope. O longa também conta com Zendaya, Tom Holland, Mia Goth, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o e Elliot Page no elenco.

Quando estreia: 16 de julho

O Fim da Rua

Coestrelado por Ewan McGregor, o filme é uma ficção científica que segue uma típica família norte-americana da década de 1980. Na história, um evento cósmico misterioso transporta o bairro Oak Street para um lugar desconhecido, e a família Platt descobre que a sua sobrevivência depende da união de todos para enfrentar um ambiente desconhecido. Com direção de David Robert Mitchell (Corrente do Mal, O Mistério de Silver Lake).

Quando estreia: 13 de agosto

Verity

O suspense psicológico da autora Collen Hoover conta a história de uma escritora contratada para terminar uma série de livros após a misteriosa morte da autora original, Verity Crawford (personagem de Hathaway). Ao investigar os manuscritos de Verity, Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) descobre segredos perturbadores sobre a vida da autora.

Quando estreia: 2 de outubro, nos EUA

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CINEMA/O DIABO VESTE PRADA/ANNE HATHAWAY/TRABALHOS
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