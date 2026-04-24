VÍDEO: Participante de reality show tenta sufocar confinada e é contido por seguranças
Até o momento, a produção do programa não se pronunciou oficialmente sobre as medidas que serão tomadas em relação ao incidente
Um episódio de extrema tensão no reality show "Elita", transmitido na Sérvia, gerou grande repercussão nas redes sociais e chocou os telespectadores. O participante Asmin Durdi protagonizou uma cena de agressão física contra Maja Marinkovi, com quem mantém um relacionamento dentro do confinamento, durante uma discussão acalorada. O momento foi registrado pelas câmeras do programa e rapidamente se espalhou pela internet.
O conflito, que ocorreu em um dos quartos da casa, escalou rapidamente. Nas imagens que circulam nas redes sociais, Asmin Durdi é visto segurando o pescoço de Maja Marinkovi, enquanto outros participantes observam a cena. A situação só foi controlada quando a produção do programa, juntamente com a equipe de segurança, entrou no ambiente e separou os dois, retirando Durdi do local antes que o incidente se agravasse.
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Briga teria sido motivada por "ciúmes"
Segundo o portal Pink.rs, a briga teria sido motivada por ciúmes envolvendo uma terceira participante, chamada Stanija. O casal estava deitado quando a discussão começou a esquentar. Em meio ao desentendimento, Maja Marinkovi reagiu e acusou Asmin de revelar sua verdadeira personalidade, dizendo: "Agora você mostrou sua verdadeira face". Ela então pediu ajuda aos outros participantes, visivelmente desesperada com a situação.
Após o episódio, Asmin Durdi tentou justificar sua atitude aos outros confinados, alegando que também teria sido agredido por Maja antes de sua reação. "Ela me deu um tapa", afirmou. O participante também mencionou que a discussão teria começado por conta de questionamentos sobre um suposto acesso a informações externas, algo proibido dentro do programa.
Até o momento, a produção do Elita não se pronunciou oficialmente sobre as medidas que serão tomadas em relação ao incidente.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)
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