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VÍDEO: Participante de reality show tenta sufocar confinada e é contido por seguranças

Até o momento, a produção do programa não se pronunciou oficialmente sobre as medidas que serão tomadas em relação ao incidente

Gabrielle Borges
fonte

O conflito ocorreu em um dos quartos da casa (Reprodução)

Um episódio de extrema tensão no reality show "Elita", transmitido na Sérvia, gerou grande repercussão nas redes sociais e chocou os telespectadores. O participante Asmin Durdi protagonizou uma cena de agressão física contra Maja Marinkovi, com quem mantém um relacionamento dentro do confinamento, durante uma discussão acalorada. O momento foi registrado pelas câmeras do programa e rapidamente se espalhou pela internet.

O conflito, que ocorreu em um dos quartos da casa, escalou rapidamente. Nas imagens que circulam nas redes sociais, Asmin Durdi é visto segurando o pescoço de Maja Marinkovi, enquanto outros participantes observam a cena. A situação só foi controlada quando a produção do programa, juntamente com a equipe de segurança, entrou no ambiente e separou os dois, retirando Durdi do local antes que o incidente se agravasse.

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Briga teria sido motivada por "ciúmes"

Segundo o portal Pink.rs, a briga teria sido motivada por ciúmes envolvendo uma terceira participante, chamada Stanija. O casal estava deitado quando a discussão começou a esquentar. Em meio ao desentendimento, Maja Marinkovi reagiu e acusou Asmin de revelar sua verdadeira personalidade, dizendo: "Agora você mostrou sua verdadeira face". Ela então pediu ajuda aos outros participantes, visivelmente desesperada com a situação.

Após o episódio, Asmin Durdi tentou justificar sua atitude aos outros confinados, alegando que também teria sido agredido por Maja antes de sua reação. "Ela me deu um tapa", afirmou. O participante também mencionou que a discussão teria começado por conta de questionamentos sobre um suposto acesso a informações externas, algo proibido dentro do programa.

Até o momento, a produção do Elita não se pronunciou oficialmente sobre as medidas que serão tomadas em relação ao incidente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

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