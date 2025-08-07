Empresário é preso após espancar esposa com socos e cotoveladas dentro de elevador no DF

Imagens de câmeras de segurança flagraram o empresário Cleber Lúcio Borges, de 55 anos, agredindo violentamente a própria esposa, de 34 anos, dentro de um elevador no condomínio onde moram, no Guará II, no Distrito Federal. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (1º).

De acordo com a Polícia Civil do DF, as agressões aconteceram no Edifício Via Boulevard e duraram quase quatro minutos. As imagens mostram o momento em que Cleber desce pelo elevador, e, ao encontrar a companheira aguardando, desfere um soco logo na abertura das portas. Em seguida, os dois entram no elevador, onde ele continua a agredi-la com uma série de socos e cotoveladas.

VEJA MAIS

A mulher chega a cair no chão após os golpes. Mesmo tentando se defender com tapas, ela é novamente atingida. Em determinado momento, o empresário puxa a bolsa da vítima e retira um objeto de dentro. Ao final da gravação, ele sai do elevador e a mulher, ainda caída, tenta apertar os botões do painel.

A vítima, que está casada com Cleber há 17 anos, foi internada em um hospital particular da capital com fraturas no rosto e edemas pelo corpo, e permaneceu internada por cinco dias. Segundo os médicos, os ferimentos apresentavam características de agressão física, o que levou a mãe da mulher a acionar a polícia.

A Polícia Civil informou que, mesmo com histórico de outras agressões, a mulher nunca havia registrado boletim de ocorrência e se negou a solicitar medida protetiva. Ainda assim, a investigação segue, já que, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), casos de violência doméstica não dependem da vontade da vítima para serem apurados.

O caso ganhou repercurssão pela semelhança com outro crime registrado no último mês, onde um homem desferiu mais de 60 socos na namorada em um elevador.

Empresário foi preso, mas pagou fiança

Cleber Lúcio Borges, que atua no ramo de móveis com empresas no DF e em Goiás, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (7) durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. No local, os agentes encontraram duas armas de fogo e grande quantidade de munição, sem qualquer autorização legal.

Apesar de ter pago fiança no valor de R$ 25,9 mil pela posse irregular das armas, Cleber segue preso preventivamente por decisão da Justiça, que não permite fiança no caso de violência doméstica. A defesa do empresário informou que ele irá se manifestar apenas nos autos do processo. A Polícia Civil continua investigando o caso e ouvindo testemunhas.