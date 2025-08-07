Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Homem que deu 61 socos na namorada se torna réu por tentativa de feminicídio

Igor Eduardo Cabral foi denunciado por tentativa de feminicídio após agressões em elevador. A vítima teve ossos da face quebrados e luta para se recuperar dos traumas

O Liberal
fonte

"Eu resisti. Ele falhou no plano dele", afirmou Juliana Garcia agredida com 61 socos dentro de um elevador em Natal (Reprodução)

A Justiça do Rio Grande do Norte aceitou, nesta quinta-feira (7), a denúncia do Ministério Público estadual e tornou réu o ex-atleta Igor Eduardo Cabral, de 29 anos. Ele é acusado de tentativa de feminicídio contra a namorada, Juliana Garcia, de 35, agredida com 61 socos dentro de um elevador em Natal. As imagens das agressões circularam nas redes sociais e causaram comoção nacional.

Igor foi preso em flagrante no dia 26 de julho e segue detido preventivamente, sem prazo definido para soltura. O processo corre sob segredo de Justiça.

Réu poderá ser julgado pelo Tribunal do Júri

A denúncia foi encaminhada ao Tribunal do Júri, que fará a instrução do caso em duas etapas. Na primeira fase, o juiz ouvirá a defesa e a acusação para decidir se o réu irá ou não a júri popular.

Embora a tentativa de feminicídio tenha pena reduzida — de um a dois terços em relação ao crime consumado — Igor pode ser condenado a até 26 anos de prisão, conforme a dosimetria da pena e a gravidade dos fatos.

VEJA MAIS

image Mulher é morta a tijoladas após negar reatar namoro com o ex
Brena tinha 29 anos e foi morta pelo ex-namorado em uma praça da cidade de Abaeté (MG)

image Homem que agrediu namorada com mais de 60 socos pede cela isolada para 'preservar a vida'
Igor Cabral está preso preventivamente desde o último sábado (26/07) e dividindo cela com outros seis detentos na Central de Triagem em Parnamirim (RN)

image Mulher é encontrada morta com sinais de espancamento em Paragominas; companheiro é suspeito do crime
A vítima, identificada como Ediane Gomes Cirilo, foi encontrada morta e apresentava diversas lesões, incluindo fratura na base do crânio e

Investigação aponta periculosidade e risco à vítima

Segundo o inquérito policial que embasou a denúncia, a manutenção da prisão preventiva é necessária diante da “gravidade dos fatos, da periculosidade do indiciado e da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima”.

Juliana foi ouvida duas vezes durante a investigação. No primeiro depoimento, ainda hospitalizada, ela se comunicou por escrito devido à gravidade dos ferimentos. Na segunda oitiva, já em recuperação, contou que Igor tentou matá-la. “Ele disse ‘então você vai morrer’ e começou a me bater”, afirmou à TV Record. “Eu resisti. Ele falhou no plano dele”.

Vítima sofreu múltiplas fraturas e luta por recuperação

Juliana sofreu fraturas em quatro ossos do rosto e ainda não consegue mastigar. Ela relatou que lutou para não perder a consciência durante a sequência de golpes, mesmo com o rosto ensanguentado. “Se eu apagasse, acho que eu teria morrido”, declarou.

O relacionamento entre os dois durava quase dois anos. Segundo Juliana, a relação era marcada por ciúmes e comportamentos abusivos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Feminicidio

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

afetados pelo tarifaço

Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

Presidente da República e primeiro-ministro da Índia conversaram por cerca de uma hora

07.08.25 13h58

BRASIL

Bia Miranda e mais 14 influenciadores são alvos de operação contra divulgação do ‘Jogo do Tigrinho'

De acordo com a Polícia Civil, os investigados publicavam conteúdos nas redes com promessas falsas de lucros fáceis, atraindo seguidores para as plataformas ilegais

07.08.25 8h41

Brasil

STF define prazo de seis meses para registro de federações partidárias

Congresso aprovou em agosto de 2021 lei que cria as federações

06.08.25 19h34

Lula cita orgulho de o Brasil sair do Mapa da Fome em apenas 2 anos e meio de seu mandato

03.08.25 14h33

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Homem é condenado a 3 anos de prisão após ter crise de ciúmes e atirar durante swing

De acordo com os autos do caso, o homem ficou com ciúmes da parceira e iniciou uma discussão e briga com o segundo homem

07.08.25 10h13

BRASIL

Bia Miranda e mais 14 influenciadores são alvos de operação contra divulgação do ‘Jogo do Tigrinho'

De acordo com a Polícia Civil, os investigados publicavam conteúdos nas redes com promessas falsas de lucros fáceis, atraindo seguidores para as plataformas ilegais

07.08.25 8h41

BRASIL

VÍDEO: Briga de bar termina com cadeirada e fardos de cerveja 'voando'

As imagens da situação foram registradas por uma câmera de segurança local.Não há informações sobre o que teria motivado o desentendimento

07.08.25 9h53

Incêndio

Bombeiros controlam incêndio em fábricas de Manaus após mais de 30 horas de combate

Chamas foram controladas após mais de 30 horas de combate; não houve vítimas fatais e a causa do incêndio segue sob investigação

07.08.25 8h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda