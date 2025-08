Mulher é morta a tijoladas após negar reatar namoro com o ex

Um homem de 24 anos, identificado apenas com as iniciais foi preso por matar a ex-namorada, identificada como Brena, de 29 anos após a vítima se se recusar a reatar o relacionamento. O crime aconteceu em uma praça da cidade de Abaeté (MG) na noite do último domingo (03).

O homem não aceitava o fim do relacionamento e deu facadas e tijoladas na vítima. O suspeito se aproximou da vítima quando ela estava na praça José Pedro Morato, no bairro São Pedro. Ele tentou reatar o namoro, mas ela não aceitou, então partiu para o ataque. As informações são da Polícia Militar de Minas Gerais.

Moradores ouviram gritos de socorro e acionaram a PM. A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Abaeté, mas não resistiu aos ferimentos e já chegou morta à unidade de saúde.

Após o ataque, o suspeito fugiu para uma área de mata, mas foi localizado e preso. Ele confessou o crime. Com o suspeito foram apreendidos uma faca e um tijolo com vestígios de sangue. O homem foi levado à delegacia da cidade e vai responder por feminicídio.

Brena deixou quatro filhos, todos menores de idade.

(*Gabrielle Borges,estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)