Reitor da UFPA toma posse no ‘Conselhão’ e reforça presença da Amazônia em debates nacionais

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva, tomou posse nesta terça-feira (5), em Brasília, como novo integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o chamado “Conselhão”. A cerimônia ocorreu durante a 5ª Reunião Plenária do colegiado, no Palácio do Itamaraty, e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, de ministros de Estado e outras autoridades.

Criado para fortalecer o diálogo entre o governo federal e a sociedade civil organizada, o CDESS reúne lideranças de diversas áreas, como educação, cultura, economia, meio ambiente, setor produtivo e direitos humanos. O objetivo é propor soluções e recomendar políticas públicas em temas estratégicos para o país.

Para o reitor da UFPA, a nomeação representa um reconhecimento do papel das universidades públicas no desenvolvimento nacional. “O papel das universidades públicas, especialmente daquelas situadas fora dos chamados ‘grandes centros’ do país, é essencial na formulação de políticas públicas comprometidas com a transformação social e o fortalecimento da democracia”, afirmou Gilmar. “Estar neste espaço é uma oportunidade estratégica para dar visibilidade às vozes da Amazônia e fortalecer a importante presença das populações dessa região nos debates nacionais, por isso recebo essa missão com muita alegria e também grande responsabilidade”, declarou.

Durante a cerimônia, a atriz paraense Dira Paes, também empossada como conselheira, leu um manifesto em nome dos integrantes do colegiado. “Respeitando nossas diferenças, mostramos que é possível construir um Brasil mais justo, igualitário e sustentável a partir da nossa pluralidade”, leu Dira.

Além do reitor da UFPA, foram empossados outros representantes de instituições federais de ensino: Angelita Lima (reitora da Universidade Federal de Goiás – UFG), Joana Célia dos Passos (vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC), Roberto Medronho (reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ) e Penildon Filho (vice-reitor da Universidade Federal da Bahia – UFBA). A professora emérita da UFPA, Violeta Refkalefsky Loureiro, também passou a integrar o colegiado.

A plenária teve como lema “Brasil Soberano, País Sem Fome” e apresentou os resultados dos grupos de trabalho que atuaram ao longo do semestre. Entre os destaques estiveram: a assinatura dos decretos que instituem a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância e o Conselho Consultivo para a Transformação Digital; a apresent​ação da versão preliminar do portfólio de Investimentos para a Transformação Ecológica, que será levado à COP 30, em Belém; o relatório do grupo de trabalho sobre Spread Bancário; e os protocolos de intenção do Arco da Dignidade da População Negra e do programa Amazônia Mais Digital e Menos Desigual.

Durante seu discurso, o presidente Lula ressaltou a importância do “Conselhão” como expressão da diversidade brasileira e instrumento de construção democrática. “Este Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável é a cara do Brasil que constrói a nossa prosperidade. A prosperidade verdadeira só existe se for compartilhada e só se fará com ampla e efetiva participação de organizações da sociedade civil”, disse Lula. “Resolvemos recriar o Conselho, para fazer exatamente o que vocês fazem: se reunir, dar palpite, fazer sugestão, elaborar projetos de lei e projetos de decreto. E para que os ministros atentem se é possível chegarem a mim com a proposta de mudança. Isso chama-se levar a democracia ao nível pouco conhecido no mundo de hoje”, enfatizou.