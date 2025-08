Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de veículos em Manaus

Um incêndio de grandes proporções, que começou na tarde desta terça-feira (5), atinge a fábrica da Effa Motors, localizada no Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que não houve registro de feridos. Os trabalhadores deixaram o local rapidamente após perceberem o início das chamas. Ainda não há uma confirmação oficial do que causou o incêndio. As informações são do G1 Amazonas.

“Começou a pegar fogo no canto e já foi espalhando tudo. Aí todo mundo começou a correr desesperado”, contou um dos dos funcionários, que preferiu não se identificar.

Funcionários da empresa, que atua na produção de caminhões de pequeno porte, relataram que o fogo teria começado por volta de 12h desta terça. Segundo os trabalhadores, faíscas de solda atingiram um produto químico na linha de produção, onde estavam cerca de cem veículos.

As chamas foram se intensificado com o passar das horas e o fogo formou uma coluna de fumaça tóxica. Seis viaturas do CBMAM foram enviadas para conter o incêndio. A corporação segue no local com equipes atuando para evitar que o fogo se alastre para empresas vizinhas.

Procurada pelo portal g1, a Effa Motors informou que, por enquanto, não vai se manifestar. “Neste momento, entendemos que qualquer manifestação seria prematura, já que os fatos ainda serão apurados pelas autoridades competentes”, disse a empresa.