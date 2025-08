Mulher finge pedir 'dipirona' para acionar ajuda e denunciar violência doméstica em MS

Uma mulher, que não teve sua identidade divulgada, foi resgatada de uma situação de violência doméstica pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (MS). O caso chamou bastante atenção da polícia pela estratégia utilizada pela vítima. Saiba mais detalhes a seguir.

Durante o momento da ligação para o número 190, a mulher fingiu estar pedindo um "dipirona", alertando a polícia de algo, mas sem levantar suspeitas do agressor. Em um primeiro momento, o atendente achou estranho o pedido feito, mas logo percebeu e compreendeu sobre o que poderia ser a situação e, com bastante cautela, conseguiu obter informações sobre o endereço e as circunstâncias do caso.

Após o comunicado e pedido de socorro da mulher, os policiais agiram rapidamente e conseguiram intervir na situação. O fato ocorreu no último sábado (2), mas só foi divulgado nesta terça-feira (3).Dias depois, a mesma mulher retornou a ligação, não para pedir socorro novamente, mas para agradecer. "Na verdade, eu liguei para agradecer... Foi um atendimento muito rápido, porque tudo isso aconteceu no sábado. E muito obrigado por tudo", disse a mulher.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.