Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Alerta laranja: temperaturas devem cair em oito estados, diz Inmet

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a queda é prevista para essa terça-feira (7) em três regiões do Brasil

Lívia Ximenes
fonte

A temperatura deve cair em oito estados, distribuídos em três regiões (Freepik)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de queda de temperatura para essa terça-feira (7). Ao todo, oito estados e três regiões do Brasil serão afetados. O grau do aviso é de “perigo”.

VEJA MAIS

image Previsão indica que tempo seco em Belém deve continuar durante o mês de outubro
Apesar do clima seco, o Inmet projeta que as chuvas aumentem em relação ao mês de setembro

image SP pode ter recorde de calor e queda brusca de temperatura em menos de 24 horas

image Clima de 'invernico' derruba temperatura em SP; veja até quando vai o frio

As regiões atingidas são Sul, Sudeste e Centro-Oeste, sendo os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo os com alteração nos termômetros.

image Alerta laranja do Inmet para essa terça-feira (7) (Reprodução)

Estima-se que a queda é de 5ºC na média de cada localidade, o que provoca riscos à saúde da população. Além disso, alerta amarelo de chuva intensa foi emitido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alerta do inmet

inmet

alerta laranja inmet

alerta laranja

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Ônibus com 55 estudantes atinge carro e pega fogo no centro de Porto Alegre

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que ao menos 12 pessoas precisaram de atendimento médico

04.10.25 15h25

Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

02.10.25 8h33

Política

Câmara aprova por unanimidade isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto da proposta agora vai ao Senado

01.10.25 23h00

Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

01.10.25 22h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

CRIME

VÍDEO: Funcionária de lotérica é flagrada furtando bilhete premiado da Mega-Sena de cliente

O crime foi registrado pelas imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento

21.01.25 21h02

BRASIL

Alerta laranja: temperaturas devem cair em oito estados, diz Inmet

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a queda é prevista para essa terça-feira (7) em três regiões do Brasil

07.10.25 7h51

PERDEU TUDO

Ganhador da Mega sena não faz resgate e perde prêmio milionário

Já imaginou ganhar na mega e simplesmente não ir buscar seu prêmio? Acredite, isto aconteceu...

01.04.25 12h55

PRAZER

‘Sexo Pig’: entenda o que é e como funciona o fetiche repudiado por Pabllo Vittar

O sexo pig é uma preferência sexual legítima para muitos indivíduos que encontram prazer nessas atividades

28.02.23 23h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda