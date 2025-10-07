Alerta laranja: temperaturas devem cair em oito estados, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de queda de temperatura para essa terça-feira (7). Ao todo, oito estados e três regiões do Brasil serão afetados. O grau do aviso é de “perigo”.

As regiões atingidas são Sul, Sudeste e Centro-Oeste, sendo os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo os com alteração nos termômetros.

Alerta laranja do Inmet para essa terça-feira (7) (Reprodução)

Estima-se que a queda é de 5ºC na média de cada localidade, o que provoca riscos à saúde da população. Além disso, alerta amarelo de chuva intensa foi emitido.