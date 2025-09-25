Clima de 'invernico' derruba temperatura em SP; veja até quando vai o frio

A presença de um ar frio de origem polar combinado com o céu nublado mantém as temperaturas muito abaixo do que seria esperado para os últimos dias de setembro. Nesta quinta-feira, 25, a expectativa é de mais um dia frio na cidade de São Paulo. Previsão é de céu encoberto com chuviscos intermitentes, o que vai proporcionar mais um dia de pequena amplitude térmica na capital paulista.

Conforme a Climatempo, a primeira semana da primavera está sendo marcada com clima de "invernico" na capital e cidades da região da Grande São Paulo. "O predomínio de céu nublado, chuva e o ar frio de origem polar sobre a região vão impedir a elevação da temperatura", estima a empresa de meteorologia.

A Climatempo prevê que, até esta sexta-feira, 26, os termômetros não marquem mais do que 20°C na capital paulista. A expectativa será de mais um dia de céu nublado a encoberto e garoa ocasional.

No sábado, 27, a quantidade de nuvens diminui e a sensação de frio ainda se intensifica durante a madrugada. No domingo, a previsão indica que a temperatura máxima vai começar a subir, amenizando o frio.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Quinta-feira: entre 13ºC e 14ºC; - Sexta-feira: entre 12ºC e 17ºC; - Sábado: entre 12ºC e 21ºC; - Domingo: entre 12ºC e 26ºC.

Nova estação

A primavera teve início na segunda-feira, 22, com frente fria que causou fortes chuvas e fortes ventos na capital paulista e outros municípios do Estado de São Paulo.

A expectativa é que a nova estação apresente um aumento gradual das chuvas entre o Sudeste e o Centro-Oeste do País, segundo a meteorologista Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok. A estação termina no dia 21 de dezembro.