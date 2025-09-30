Previsão indica que tempo seco em Belém deve continuar durante o mês de outubro

Os belenenses devem se preparar para seguir redobrando os cuidados com o sol e o calor em outubro. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o tempo seco deve predominar ao longo do mês na Região Metropolitana de Belém (RMB), com dias marcados principalmente por sol e algumas nuvens, apesar da ocorrência de pancadas de chuva. A média de chuva esperada é superior a 100 milímetros no período.

“Durante o mês, as manhãs serão mais ensolaradas e, à tarde, há uma tendência de o céu passar de parcialmente nublado para eventualmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva”, explicou o meteorologista do 2° Distrito do Inmet, José Raimundo Abreu.

Ainda segundo o meteorologista, a temperatura na RMB deve ser similar com a que ocorreu em setembro, com a máxima podendo chegar a 35 °C, enquanto a mínima pode atingir 22,5 °C, geralmente registrada durante o amanhecer.

“A temperatura está variando. A maioria das temperaturas máximas, que ocorrem entre 12h e 14h, varia em torno de 33 °C a 34 °C, eventualmente ultrapassando esse valor. Já a temperatura mínima em Belém ocorre entre 5h e 6h e tem ficado entre 22,5 °C e 24 °C”, detalhou.

Um dos momentos mais aguardados pelos paraenses e pelos turistas que visitam Belém em outubro é o Círio de Nazaré, realizado no segundo domingo do mês. As procissões oficiais, porém, se estendem ao longo da semana, incluindo a transladação, no sábado, tradicionalmente marcada por chuvas. De acordo com José Raimundo, o Inmet deve divulgar uma análise especial das condições de clima e temperatura para o dia da transladação e para a grande procissão, na próxima segunda-feira (6).

Índice de chuva ficou abaixo do esperado em setembro

Durante o mês de setembro, o tempo seco predominou em Belém, conforme previsto pelo Inmet. No entanto, o volume de chuvas registrado ficou bem abaixo do esperado, segundo José Raimundo Abreu.

“Setembro foi muito seco, os índices pluviométricos ficaram muito inferiores à normal climatológica. A média que o Inmet tem, de 120 milímetros, era a média climatológica para o mês de setembro. E até hoje, no último dia do mês, ocorreram apenas 69,5 milímetros, ou seja, choveu 60% do esperado. Além disso, houve uma distribuição de chuvas muito irregular, ou seja, a variabilidade espacial e temporal foi grande, porque somente em dois dias ocorreram chuvas mais significativas, acima de 20 milímetros. O restante foram pancadas de chuva de curtíssima duração, o que resultou no acumulado total de 69,5 milímetros”, explicou.