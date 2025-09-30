Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Previsão indica que tempo seco em Belém deve continuar durante o mês de outubro

Apesar do clima seco, o Inmet projeta que as chuvas aumentem em relação ao mês de setembro

Andréia Santana | Especial para O Liberal
fonte

Tempo deve permanecer seco em Belém (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Os belenenses devem se preparar para seguir redobrando os cuidados com o sol e o calor em outubro. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o tempo seco deve predominar ao longo do mês na Região Metropolitana de Belém (RMB), com dias marcados principalmente por sol e algumas nuvens, apesar da ocorrência de pancadas de chuva. A média de chuva esperada é superior a 100 milímetros no período.

“Durante o mês, as manhãs serão mais ensolaradas e, à tarde, há uma tendência de o céu passar de parcialmente nublado para eventualmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva”, explicou o meteorologista do 2° Distrito do Inmet, José Raimundo Abreu.

VEJA MAIS

image Você costuma se hidratar adequadamente? Veja 5 dicas para beber mais água ao longo dia
O consumo adequado de água é importante para regular a temperatura corporal e ajudar no equilíbrio das emoções


image Tosse frequente: entenda as principais causas e como cuidar da saúde respiratória
Mudanças bruscas de temperatura, umidade e choque térmico aumentam os casos de tosse na capital paraense; veja orientações de especialista para aliviar os sintomas e identificar sinais de alerta


 

Ainda segundo o meteorologista, a temperatura na RMB deve ser similar com a que ocorreu em setembro, com a máxima podendo chegar a 35 °C, enquanto a mínima pode atingir 22,5 °C, geralmente registrada durante o amanhecer.

“A temperatura está variando. A maioria das temperaturas máximas, que ocorrem entre 12h e 14h, varia em torno de 33 °C a 34 °C, eventualmente ultrapassando esse valor. Já a temperatura mínima em Belém ocorre entre 5h e 6h e tem ficado entre 22,5 °C e 24 °C”, detalhou.

Um dos momentos mais aguardados pelos paraenses e pelos turistas que visitam Belém em outubro é o Círio de Nazaré, realizado no segundo domingo do mês. As procissões oficiais, porém, se estendem ao longo da semana, incluindo a transladação, no sábado, tradicionalmente marcada por chuvas. De acordo com José Raimundo, o Inmet deve divulgar uma análise especial das condições de clima e temperatura para o dia da transladação e para a grande procissão, na próxima segunda-feira (6).

Índice de chuva ficou abaixo do esperado em setembro

Durante o mês de setembro, o tempo seco predominou em Belém, conforme previsto pelo Inmet. No entanto, o volume de chuvas registrado ficou bem abaixo do esperado, segundo José Raimundo Abreu.

“Setembro foi muito seco, os índices pluviométricos ficaram muito inferiores à normal climatológica. A média que o Inmet tem, de 120 milímetros, era a média climatológica para o mês de setembro. E até hoje, no último dia do mês, ocorreram apenas 69,5 milímetros, ou seja, choveu 60% do esperado. Além disso, houve uma distribuição de chuvas muito irregular, ou seja, a variabilidade espacial e temporal foi grande, porque somente em dois dias ocorreram chuvas mais significativas, acima de 20 milímetros. O restante foram pancadas de chuva de curtíssima duração, o que resultou no acumulado total de 69,5 milímetros”, explicou.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

temperatura em belém

tempo em belém

Círio

previsão do tempo

previsão do tempo outubro
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM 

Grupo Liberal celebra o dia do jornaleiro com homenagens e brindes

A analista de marketing do Grupo Liberal, Samara Souza, reforçou o papel estratégico dos jornaleiros para o relacionamento com os clientes.

30.09.25 13h46

COP30

Vice-premiê do Reino Unido diz que COP30 deve ser ponto de virada

O discurso foi feito nesta segunda (29) preparado para a Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) 2025

29.09.25 20h38

BELÉM

Novenas do Círio transformam lares de Belém em santuários de devoção

Assim, em cada novena realizada, o Círio de Nazaré vai se construindo também dentro das casas, em encontros que reafirmam a fé católica

28.09.25 7h00

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

Saneamento

Quase 30 bairros ficarão sem água em Belém e Ananindeua a partir desta terça-feira (30); veja quais

Saiba quais os bairros, horários e dias que a água será interrompida

29.09.25 12h30

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

Belém

Belenenses visitam maior navio de guerra da América Latina neste sábado (27)

Atlântico está na cidade para 'Operação Atlas', da Marinha, e pode ser visitado neste sábado (27) e domingo (28)

27.09.25 15h09

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda