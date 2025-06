Tosse frequente: entenda as principais causas e como cuidar da saúde respiratória

Com o clima típico de Belém, marcado por calor intenso, chuva e mudanças bruscas de temperatura, a tosse tem se tornado um sintoma comum entre a população. Essa combinação pode enfraquecer as defesas do corpo, facilitando infecções e irritações. Por isso, conhecer as causas, os cuidados e os sinais de alerta são essencia para evitar complicações, especialmente em grupos mais vulneráveis.

Segundo a médica generalista Lorena Tavares, essa combinação de calor e umidade pode causar ressecamento das vias aéreas, diminuindo a proteção natural do organismo e facilitando o surgimento de infecções virais e bacterianas.

“Além disso, ambientes quentes e úmidos favorecem a multiplicação de micro-organismos e o aparecimento de mofos, que podem agravar quadros de rinite alérgica e asma”, explica a especialista.

Outro fator que contribui para a tosse é o choque térmico, quando a pessoa passa do calor do ambiente externo para locais com ar-condicionado muito frio. Esse contraste enfraquece as defesas do corpo e pode desencadear ou piorar os sintomas respiratórios.

Durante esses períodos, os tipos de tosse mais comuns são:

a alérgica, que costuma ser seca e persistente;

a irritativa, geralmente seca ou com pouca secreção;

e a infecciosa, que pode apresentar secreção.

“É fundamental que a pessoa procure avaliação médica para distinguir esses tipos e ficar atenta a sinais de alerta como febre, chiado no peito, dificuldade para respirar, secreção purulenta ou tosse prolongada”, orienta a médica.

Como cuidar da tosse em casa?

A médica orienta que a população deve:

Manter a hidratação constante, pois “beber bastante água ajuda a evitar a irritação das vias aéreas”;

Evitar irritantes como poeira, produtos químicos e fumaça de cigarro;

Descansar e manter os ambientes limpos e arejados;

Evitar a automedicação e buscar orientação médica para o tratamento correto.

Além disso, crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias devem ter atenção redobrada, pois a tosse pode indicar quadros diferentes e requer cuidados específicos. Para prevenir, a especialista recomenda higiene frequente das mãos, vacinação atualizada e evitar o compartilhamento de objetos pessoais.

Automedicação

A médica alerta para os riscos da automedicação, que pode causar intoxicação ou interações medicamentosas. “Sempre busque avaliação médica antes de iniciar qualquer tratamento”, finaliza.

Nos dias quentes e úmidos que marcam Belém, entender como cuidar da tosse e reconhecer seus sinais é essencial para preservar a saúde e evitar complicações.

Quando a tosse deve virar sinal de alerta?

Procure ajuda médica se a tosse:

Persistir por mais de 10 dias;

For acompanhada de febre persistente, chiado no peito, falta de ar ou dificuldade para respirar;

Apresentar secreção com pus ou sangue;

Viver acompanhada de suor noturno, perda de peso inexplicada ou rouquidão persistente;

Causar alteração no nível de consciência, como confusão mental ou agitação.

Caso algum desses sintomas apareça, deve-se buscar atendimento médico imediatamente.

*Laura Serejo, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade