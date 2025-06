Mancha vermelha na gema do ovo: Entenda se é seguro comer

Presente na dieta e na casa de muitos, o ovo é um alimento muito nutritivo, que oferece diversos benefícios à saúde. Rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas (A, D, E, complexo B), minerais (ferro, fósforo, selênio) e antioxidantes, o consumo regular de ovos pode ajudar na função cerebral, saúde ocular, ganho de massa muscular, controle da glicemia e fortalecimento dos ossos. Além disso, o ovo pode auxiliar na perda de peso, promover a saciedade e proteger as células contra os radicais livres.

Ele é composto, basicamente, por três partes: uma casca protetora, feita de carbonato de cálcio; no interior, está a gema, cuja função biológica é fornecer nutrientes e calorias; depois, temos a clara do ovo, que possui textura transparente e, em sua composição, cerca de 90% é água, sendo o restante formado por proteínas, traços de minerais, lipídios e vitaminas.

O que significa a mancha vermelha na gema do ovo?

Você já se deparou com uma pequena mancha vermelha na gema do ovo e ficou em dúvida se ele estava estragado? Essa coloração, na verdade, é apenas um vestígio de sangue, resultado do rompimento de vasos sanguíneos durante a formação do ovo dentro da galinha. Também pode ser um pequeno pedaço de tecido arrastado junto com o óvulo no processo de ovulação.

Apesar do aspecto, essas manchas não indicam que o ovo está estragado ou impróprio para o consumo. Quando bem cozido, o alimento continua seguro e nutritivo.

Disco germinativo: o que é?

Outro ponto que costuma chamar a atenção é o disco germinativo, um pequeno círculo esbranquiçado visível sobre a gema. Ele é composto por células embrionárias e é o local onde ocorreria a fecundação, caso o ovo fosse fertilizado por um galo. Mesmo assim, o disco não traz riscos à saúde, nem altera o sabor ou a textura do ovo. Suas proteínas, gorduras e vitaminas estão presentes em quantidades muito pequenas.

Chalaza: o fio branco da gema

Já o fio esbranquiçado e gelatinoso que liga a gema à clara é chamado de chalaza. Em ovos fertilizados, ele tem a função de manter o embrião centralizado, essencial para o desenvolvimento do pintinho. Nos ovos não fertilizados, a chalaza continua importante, pois ajuda a manter a gema estável no centro do ovo, protegendo sua estrutura contra impactos.

A chalaza é um indicativo de frescor: quanto mais evidente, mais recente é o ovo. Com o passar do tempo, essa estrutura enfraquece, o que também pode afetar a centralidade da gema. Em ovos de codorna, por serem menores, a chalaza muitas vezes é imperceptível.

Desvendando mitos sobre ovos

Assim como muitos alimentos, os ovos também estão cercados de mitos. Veja os mais comuns:

A cor da gema determina a qualidade?

Não. A coloração da gema varia de acordo com a alimentação da galinha, especialmente com a presença de carotenoides nas plantas ingeridas. Gema mais clara ou mais escura não significa que o ovo é melhor ou pior.

Ovos de casca vermelha são mais nutritivos?

Também não. A cor da casca depende da raça da galinha e não interfere na qualidade ou no valor nutricional do ovo.

A gema engorda?

A gema é rica em gorduras boas, proteínas e contém cerca de 44% das vitaminas A, D e E do ovo. Já a clara possui 56% das proteínas, além de minerais como magnésio, potássio e enxofre. O ideal é consumir o ovo inteiro, sempre com moderação.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)