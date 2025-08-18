Capa Jornal Amazônia
Você costuma se hidratar adequadamente? Veja 5 dicas para beber mais água ao longo dia

O consumo adequado de água é importante para regular a temperatura corporal e ajudar no equilíbrio das emoções

Victoria Rodrigues
fonte

Algumas pesquisas revelam que os brasileiros não costumam tomar água pura com frequência e acabam ingerindo o líquido em outros alimentos. (Foto: Freepik)

Você é uma pessoa que possui dificuldade para beber água regularmente? Se sim, você já deve ter ouvido alguns conselhos de amigos, familiares ou até mesmo de médicos sobre o risco dessa prática para a saúde. No corpo, a água participa de processos essenciais do organismo, como na regulação de temperatura corporal, no transporte de nutrientes, na eliminação de toxinas e até no equilíbrio das emoções.

A recomendação geral de ingestão de água, segundo a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, é de 3,7 litros por dia para homens e de 2,7 litros para mulheres. Porém, algumas pesquisas revelam que no Brasil, apenas 42% das bebidas ingeridas pela população são água pura, o restante de 58% desse total refere-se a sucos, cervejas, refrigerantes, cafés e a outros tipos de líquidos.

Confira 5 dicas para beber mais água no dia a dia:

  • Deixe sempre sua garrafinha por perto

Tenha uma garrafinha de água própria e sempre a leve aonde você for. Assim, você pode colocá-la no carro, na bolsa e em sua mesa de estudos ou trabalho.

  • Tome água mesmo quando não sentir sede

Muitas pessoas ainda não sabem, mas sentir sede não é bom, porque indica que o corpo entrou em estado de desidratação. Por isso, procure beber água mesmo sem vontade, é o melhor caminho para se acostumar com o novo hábito.

  • Utilize a tecnologia ao seu favor

Com a era vigente dos aparelhos tecnológicos, os pesquisadores já criaram ferramentas que podem auxiliar nos cuidados diários com a saúde. Por exemplo: os relógios smartwatch e alguns aplicativos foram criados específicamente para ajudar a lembrar de beber água e são ótimas dicas para se colocar em prática.

  • Inclua pimenta na alimentação

Para as pessoas que gostam de um sabor mais especial e picante na comida, acrescentar pimenta em algumas refeições é uma técnica biológica que ajuda a fazer com que você naturalmente sinta mais sede durante o dia e beba mais água.

  • Consuma alimentos ricos em água

Se você não gosta de tomar água pura, há também alguns alimentos que são ricos em água e podem ajudar a complementar a ingestão diária. São eles: abobrinha, alface, laranja, melancia, melão, morango, pepino e tomate.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

