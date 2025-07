Beber água com gás todo dia faz mal? Saiba o que isso pode causar no seu corpo

Refrescante e borbulhante, a água com gás é uma alternativa para quem quer se manter hidratado, mas prefere algo diferente da água natural. No entanto, será que beber apenas água com gás todos os dias pode fazer mal à saúde? A resposta depende de alguns fatores, como a quantidade consumida e a condição de saúde de cada pessoa.

A água com gás nada mais é do que água acrescida de gás carbônico, o que confere a ela o efeito efervescente. Ela pode ser naturalmente gaseificada, vinda de fontes minerais, ou industrializada, onde o gás é adicionado de forma artificial. Apesar das bolhas, ela ainda é água e, de forma geral, não é prejudicial ao organismo.

Pode fazer mal à saúde?

Apesar de ser segura para a maioria das pessoas, o consumo excessivo de água com gás pode causar alguns efeitos colaterais, como:

Inchaço abdominal e gases, devido à presença do gás carbônico;

Sensação de estufamento, especialmente em quem já tem tendência a desconfortos digestivos;

Agravamento de refluxo gastroesofágico, pois o gás pode aumentar a pressão no estômago;

Desconforto em quem tem gastrite ou problemas gástricos, já que a água se torna um pouco mais ácida.

Especialistas alertam que quem sofre com refluxo, gastrite ou sensibilidade gástrica deve reduzir ou evitar o consumo diário da versão gaseificada. Nesses casos, a água sem gás é sempre a opção mais indicada.

Tem benefícios?

Sim! A água com gás pode ajudar no processo de emagrecimento por promover maior sensação de saciedade, o que ajuda a reduzir a ingestão de alimentos. Além disso, por ter zero calorias, ela é uma alternativa saudável a refrigerantes e sucos industrializados.

Outra dúvida comum é sobre possíveis danos aos dentes. Diferente dos refrigerantes, que têm açúcar e acidez alta, a água com gás pura não representa riscos significativos à saúde bucal, segundo dentistas.

Tem mais sódio?

Esse é outro mito. Nem toda água com gás contém sódio em excesso. Muitas marcas têm níveis similares aos da água natural, e isso deve ser verificado no rótulo. Pessoas que precisam controlar a ingestão de sódio, como hipertensos, devem optar por versões com baixo teor de sais minerais.

Posso beber só água com gás?

Beber apenas água com gás diariamente não é proibido, mas o ideal é intercalar com água sem gás, especialmente para garantir melhor conforto digestivo e evitar os efeitos causados pela ingestão contínua de gás carbônico.

Afinal, água com gás faz mal?

❌ Não, se consumida com moderação e por pessoas saudáveis;

⚠️ Sim, pode causar desconforto em quem tem gastrite ou refluxo;

Fique atento ao rótulo e prefira marcas com baixo sódio. Se você ama água com gás, pode continuar bebendo, mas com consciência e equilíbrio. E se notar desconfortos, vale conversar com um médico ou nutricionista.