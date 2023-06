Consumo de água por dia: pesquisador indica quanto é preciso beber para se manter saudável

A água é um recurso essencial para a vida, preciosa e fundamental para a saúde e bem-estar dos seres. Há quem diga que o consumo diário precisa ser de 2 litros. Mas será? Pesquisador derruba algus mitos. Entenda!

Além da hidratação, a água é o componente principal das células, cerca de 70%, ajuda no transporte de nutrientes, na regulação da temperatura corporal e na eliminação de resíduos, por meio da urina e do suor. De acordo com o nefrologista Joel Topf, professor clínico assistente de medicina na Oakland University em Michigan, em entrevista ao The New York Times, ela pode ser melhor do que outras bebidas, como suco e refrigerante. Mas quando se trata de hidratação, vale incluir outros líquidos, como café , leite, chá, entre outros.

Mas afinal, tem uma quatidade para o consumo diário?

Alguns indicadores sugerem o consumo de 2 litros por dia. Mas há estudos que sugerem que essa quantidade é excessiva para a maioria das pessoas e recomenda de 1,5 a 1,8 litros por dia e seria suficiente.

Vale reforçar que a quantidade de água necessária varia de acordo com o tamanho do corpo, temperatura externa, quantidade de suor e condições gerais de saúde. O pesquisador Topf, por exemplo, afirma que a maioria das pessoas jovens e saudáveis ​​precisa beber água apenas quando está com sede. Já pessoas com certas condições de saúde, como pedras nos rins ou uma doença renal policística autossômica dominante, mais rara, pode se beneficiar ao fazer um esforço para beber um pouco mais de água do que sua sede exige.

Qual o máximo de litros de água por dia?

Tanto o excesso quanto a falta de água são prejudiciais ao corpo. "É importante ressaltar que se pouca água faz mal, muita também faz. Sim, é possível 'beber água demais'. Isso acontece porque uma ingestão além da que os enxágues podem excretar, dilui os eletrólitos do sangue. Em casos brandos, isso causa mal estar. No caso mais extremo, beber uma quantidade excessiva de água pode levar a uma condição chamada de hiponatremia ou 'intoxicação por água'", afirma o pesquisador Topf.

Lembrando que não há um período específico parabeber água, mas é recomendado - para um bom funcionamento do organismo - porcionar o líquido entre os turnos e aumentar a quantidade quando sentir sede.

Quais os benefícios da água?

Benefícios de beber água e outros líquidos:

Regular a temperatura corporal;

Desintoxicar o corpo;

Absorvente de nutrientes provenientes de outros alimentos;

Hidratar a pele e evitar a acne;

Combater a retenção de líquido;

Prevenir o aparecimento de pedras nos rins e outras doenças renais;

Melhorar a circulação sanguínea;

Melhorar a digestão.