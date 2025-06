Água mineral vencida faz mal à saúde? Veja

Embora a água mineral traga data de validade no rótulo, muitas pessoas se perguntam se ela realmente pode se tornar prejudicial após esse prazo. Sendo uma bebida proveniente de fonte natural, é possível que ofereça algum risco se consumida vencida? Ela chega a estragar?

Segundo a médica nutróloga Dra. Nathalia Felix, membro da Comissão Científica da Associação Brasileira de Nutrologia, a água, por si só, não expira. “A água pura não possui calorias, nutrientes e, em condições ideais, também está livre de microrganismos. Por isso, tecnicamente, ela não vence”, explica.

No entanto, a especialista destaca que o prazo de validade está relacionado principalmente à embalagem, especialmente no caso de garrafas plásticas. Com o tempo, esses recipientes podem liberar substâncias como bisfenol A (BPA) ou outros componentes que oferecem risco à saúde.

Mesmo que a aparência da água não se altere, o consumo após o vencimento pode afetar o sabor, o cheiro ou até levar à contaminação química. Por isso, o mais seguro é respeitar a data indicada no rótulo, tanto pela qualidade quanto pela segurança do produto.

Qual a melhor forma de consumo de água?

A forma mais adequada de consumir água é aquela que une segurança, praticidade e constância. Água filtrada ou mineral são boas opções, desde que estejam armazenadas corretamente. Em dias quentes ou durante atividades físicas, a ingestão deve ser ainda maior.

Sinais como urina escura, boca seca ou dor de cabeça podem indicar baixa ingestão de água.

Dra. Nathalia também alerta para o consumo de águas aromatizadas ou adoçadas artificialmente. “Elas podem conter açúcares e aditivos desnecessários. O ideal é sempre ter uma garrafinha por perto, o que ajuda a manter a hidratação ao longo do dia”, recomenda.