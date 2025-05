Hidratação e inchaço: Nutricionistas explicam a relação entre os dois

Você já se sentiu inchado e achou que estava retendo líquidos porque bebeu demais? Essa é uma ideia comum — mas nem sempre correta. Na verdade, a baixa ingestão de água, principalmente no verão, é uma das principais causas da retenção de líquidos no corpo. Ou seja, o inchaço pode ser um sinal de que seu corpo está precisando de mais hidratação, e não de menos.

Pensando nesse assunto e com a proximidade dos dias mais quentes na capital paraense, o OLiberal.com conversou com duas nutricionistas sobre a relação de consumo de água e inchaço. Saiba mais a seguir:

O que é e o que causa o inchaço?

O inchaço, também chamado de edema, ocorre quando há acúmulo de líquido nos tecidos. Ele pode ser localizado — como nos pés e tornozelos após muitas horas em pé — ou mais generalizado. Alguns fatores contribuem para o caso, como: sedentarismo, alterações hormonais, problemas de saúde como doenças renais e cardíaca se alimentação rica em sódio.

O inchaço pode ser relacionado com doenças crônicas, problemas renais, alimentação ou pouco consumo de água (Freepik)

Para a nutricionista especialista na área clínica esportiva e saúde intestinal, Rafaela Dias, devemos prestar mais atenção no consumo de sódio:

"O sódio é o principal causador da retenção de líquido e do inchaço. Beber mais água realmente ajuda a desinchar mais o corpo porque se você tem uma retenção de líquido, o seu corpo segura essa água como mecanismo de defesa. Então, melhorando os rins a gente ajuda isso também, além disso, a água estimula a circulação sanguínea e linfática que ajuda na eliminação dos líquidos acumulados nos tecidos", explica.

A importância do consumo de água

Beber água com regularidade é fundamental para manter o equilíbrio dos fluidos no corpo, e saber a quantidade ideal de consumo de água no dia a dia é importante para uma boa hidratação. A quantidade vai depender da idade, peso, atividade física que a pessoa faz e o tipo de clima em que ela está inserida.

A recomendação, segundo a nutricionista Fernanda Cavalcante é: "em média de 35 ml por quilo de peso, ou seja, uma pessoa de 70 quilos deve beber cerca de dois litros e meio por dia, mas esse valor pode aumentar se a pessoa praticar atividades físicas ou está em locais quentes.", comenta.

A melancia é uma das frutas que ajuda no processo de hidratação (Freepik)

Para além de beber água, a ingestão de alimentos ricos em água também ajudam na hidatação, como ressaltra Fernanda: "Alimentos como a melancia, laranja, morango, além de chás e sucos naturais ajudam a manter o corpo hidratado", diz. Porém, é preciso ter cuidados com os chás e sucos, conforme explica a também nutricionista Rafaela Dias: "dependendo do chá e dependendo do suco pode ou não ter adoçante, corantes, aditivos etc. então é melhor que realmente a hidratação seja feita primordialmente por meio da água", explica.

