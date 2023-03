Nova fórmula para tomar água: Como calcular o quanto você deve beber por dia?

Todos sabemos que beber bastante água é vital para a nossa saúde. Nosso corpo é constituído de cerca de 60% a 70% de água. Porém, é difícil saber a quantidade ideal para o consumo diário de líquido. Para saber a medida exata, existe uma fórmula que indica quanto cada pessoa deve consumir de água por dia. Mas, para isso, deve-se levar em conta outros fatores, como a prática de atividade física e se ocorre muita transpiração de suor.

Em média, um adulto precisa beber 2 litros de água por dia. Isso já era sabido. Porém, a quantidade pode variar conforme o peso ou se ocorre a prática de exercícios, caso a pessoa faça algum esporte, por exemplo.

A conta que deve ser feita envolve um cálculo individual. É necessário multiplicar 35 ml pelo peso do seu corpo. Como é o exemplo de uma pessoa que pesa em torno de 55 quilos e que deve tomar pelo menos 1,9 litros diariamente.

Segundo especialistas ouvidos pelo portal G1, a água é insubstituível e o ideal é que os dois litros sejam apenas de água, sem envolver o liquido que está presente em alimentos ou outras bebidas, no qual podem ser ingeridas ao longo do dia. Para isso, cada pessoa deve beber pequenas quantidades de água durante manhã, tarde e noite, pois a melhor hidratação deve ser feita de forma gradual.

Médicos alertam o caso de passar o dia todo sem beber uma gota de água faz mal para saúde, pois muito passam o período da manhã sem se hidratar e pela noite, tomam um litro de uma vez só. O caso de pacientes com problemas cardíacos específicos ou outras comorbidades, possuem restrições na ingestão de água e, por isso, podem beber apenas 1 ou 1,5 litro por dia.

A nutróloga e geriatra Mariana Carvalho afirma que os idosos também tendem a sentir menos sede. "Conforme vão envelhecendo, as pessoas vão perdendo o centro da sede e tendem a ser mais desidratadas", disse.



O consumo de água diário pode aumentar para 3,5 até 4 litros para as pessoas que suam mais e estão em locais quentes e secos ou praticam esportes e atividades físicas. Para variar na ingestão do líquido, os especialistas ressaltam que o ideal é fazer isso com a própria água, pois não dá para substituir um copo de água por refrigerante ou um copo de suco. A dica do endocrinologista Madson Queiroz de Almeida, presidente do Departamento de Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), é, em determinados momentos, "tomar água aromatizada, com fruta ou gás para variar um pouco e ajudar no paladar”.

Faz mal tomar água em pouca quantidade ou em excesso?

Quando você está desidratado, o principal sinal é a sede. Não tomar água ao longo do dia causa a desidratação, resultando em problemas de saúde a curto prazo, como intestino preso e pedras no rins.

Mariana afirma que a desidratação também causa alterações na urina, que pode ficar mais escura e ter mau cheiro. "Quando você tem sintomas de sede, você já deveria estar bebendo água há muito tempo", explicou a nútrologa.

Entretanto, beber água em excesso pode prejudicar a saúde. A médica conta que este excesso de água pode causar uma maior diluição do corpo humano e hiponatremia, que se refere a uma baixa concentração de sódio no sangue. Quando ocorre o problema, os principais sintomas são dor de cabeça, náuseas e confusão mental.

O excesso de água pode levar à morte em alguns casos, dependendo do estado de saúde da pessoa e de alguma restrição ou comorbidade que ela possa ter.

Benefícios da água:

Beber água de forma regular e gradual é o ideal de acordo com as suas necessidade diárias e geográficas, segundo especialistas. Garantindo o equilibro no consumo do líquido, o resultado é uma séria de benefícios para o corpo e saúde.

As vantagens envolvem a hidratação na pele e mantém o nível de água corporal adequado. Além disso, a água regula a temperatura do corpo e lubrifica as articulações, melhora o funcionamento do intestino e dos rins, assim como desintoxica o organismo.

Quem não tem o hábito de beber água com frequência precisa adotar táticas ao longo do dia para se manter hidratado. O principal método é sempre manter uma garrafinha de água por perto.

A especialista em nutrologia diz que indica aos pacientes o uso diário de uma garrafa, para conseguir medir e quantificar o líquido e, consequentemente, qualificar. "Serve para policiar, incentivar e metrificar a quantidade de água que você está bebendo”, explicou.

Garrafinhas pet de 500 ml é uma boa opção para baixo custo, no qual é vendida por R$ 2 nos supermercados, além de ser uma alternativa de medição. Por ter viralizado nas redes sociais, há garrafas aparecendo nas listas de mais vendidas nos principais sites do país como é o caso do novo modelo que apresenta frases motivacionais, o que pode servir de incentivo adicional.

Além das garrafas, os preguiçosos da hidratação também podem adotar outros métodos como beber dois corpos de água ao acordar, assim como beber água após as refeições. Também é necessário tomar um gole de água após um cafezinho, e um método eficaz é colocar alarmes no celular ou em relógios digitais, que avisam que é hora de beber água.

FONTE: G1

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)