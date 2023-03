Dia Mundial da Água: criançada dá ‘show’ de conscientização

Você sabia que os brasileiros desperdiçam 40% de toda a água potável que é captada? É o que revela um estudo do Instituto Trata Brasil, que aponta ainda que esse desperdício seria suficiente para abastecer parte dos lares sem acesso à água.

Preocupante, não é mesmo? Mas desafiador também. Por isso, a gente convidou uma galerinha que está antenada e vem dando bons exemplos de conscientização sobre o tema. Ações sustentáveis já fazem parte do dia a dia dos pequenos Ana Laura Moraes, Isadora Jordy, Vicente Paiva e Edivan Gomes. Descubra a seguir o que eles pensam sobre o assunto:

Diversão e conscientização andam lado a lado para Ana Laura Moraes (Arquivo pessoal)

Ana Laura Moraes, 4 anos

“Não devemos jogar lixo nos rios, nas ruas e nem fora da lixeira. Se uma pessoa estiver fazendo isso, você tem que impedir, isso faz muito mal para a natureza. A água é muito importante para as pessoas, para as plantinhas e para os animais não morrerem. A água é a vida da nossa saúde”.

Isadora Jordy explica o quanto a água é importante no dia a dia, especialmente em dias de calor (Arquivo pessoal)

Isadora Jordy, 5 anos

“A água é importante para o planeta, com ela tomamos banho todos dias e quando está calor, lavamos as mãos e escovamos os dentes, por isso não devemos desperdiçar para não acabar com toda a água. E nem podemos sujar as ruas, as praias, os lagos, senão não vamos mais conseguir tomar banho neles”.

O estudante, Edivan Gomes, morador do bairro da Terra Firme, conta sobre o perigo do descarte irregular de lixo nas feiras e no canais (Arquivo pessoal)

Edivan Gomes, 10 anos

“A água é muito importante para a nossa vida. Fico triste em ver feiras e canais do meu bairro (Terra Firme, em Belém) cheios de lixo, isso tudo irá poluir nossos rios. É importante não poluir e nem desperdiçar, podemos jogar o lixo no lugar certo e reutilizar a água, como por exemplo a da máquina de lavar, que pode servir para lavar garagens e calçadas”.

O pequeno Vicente ressalta a importância da água para a vida marinha (Arquivo pessoal)

Vicente Paiva, 6 anos

“A água é muito importante para os peixinhos, para as baleias e até para as enguias, por isso não devemos jogar lixo nos rios e oceanos, senão os animais da água não vão sobreviver com lixo”.