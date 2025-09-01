Previsão do tempo aponta setembro mais seco do que agosto no Pará

O mês de setembro deve ser mais seco e com menos chuva em todo o Estado do Pará. A expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que este mês seja mais seco do que agosto. A redução das chuvas deve ocorrer em todas as regiões paraenses, com o céu parcialmente entre limpo a parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas. Na Região Metropolitana de Belém (RMB), a média pluviométrica história deste mês é de 150 mm de chuva.

“A análise de chuva para o mês de setembro é que a Região Metropolitana de Belém vai apresentar pancadas de chuvas em áreas isoladas. Nesses primeiros dias de 1 a 4 devem ocorrer pancadas de chuvas entre 14h e 17h isoladas. As pancadas de chuvas de segunda para terça com chuvas de 10 mm a 20 mm. A média do mês é em torno de 150 mm, provavelmente o mês deve ficar dentro da média. A tendência é ficar entre 20% para cima ou para baixo da média”, detalhou o meteorologista do Inmet, José Raimundo Abreu.

A população pode esperar altas temperaturas. As temperaturas máximas devem ocorrer nos horários de 12h e 15h, com os termômetros marcando entre 34°C e 35º. Já as temperaturas mínimas ficam entre 22,5° a 24°C, sempre nos horários de 5h e 6h.

“O céu predominante pela manhã deve ficar entre parcialmente nublado, evoluindo a tarde para nublado devido aos rios próximos e a convergência de umidade, que vem a partir das 12h do [oceano] Atlântico, o que favorece a formação de nuvens cumulus e cumulonimbus que podem provocar pancadas de chuvas. Às vezes em áreas isoladas podem ocorrer chuvas mais de forte intensidade, e até ter rajada de vento, dependendo das intempestividades que a nuvem se forma, pode causar raios e trovoadas”, destacou.

O mês de agosto encerrou na capital com 190 mm, ou seja, muito superior à média de 128 mm. A maioria das chuvas ocorreu entre 17h e 23h, devido a evaporação e ao forte aquecimento da superfície, favorecido pelo aumento de 0,5°C e 1°C do norte do oceano Atlântico. Essa situação favoreceu a instabilidade com os ventos alísios, que são ventos constantes e predominantes que sopram dos trópicos em direção ao equador, de leste para oeste, transportando ar quente e úmido. Essa circulação dos ventos favoreceu as chuvas. Algumas até de forte intensidade.

A Região Metropolitana de Belém e no Nordeste paraense, como os municípios de Salinópolis, Bragança, Marapanim e Maracanã, devem concentrar a maior parte das chuvas chegando ou ultrapassando a média de 150 mm. “A tendência é que tenhamos um mês de setembro com as chuvas predominantemente em outros horários, ficar entre às 14h e 17h. Aquela tradicional chuva da tarde em setembro. A tendência de setembro é que tenhamos 15 dias com pancadas de chuva e nos 15 dias não devem ocorrer chuvas”, detalha Abreu.

Situação diferente das outras regiões em que as chuvas não devem chegar a 100 mm. Desta forma, setembro deve ser bem mais seco que agosto nas outras regiões do Estado. Na região oeste paraense, o índice pluviométrico em Santarém não deve ultrapassar 60mm. “Vão diminuir muito as chuvas no oeste do Pará. Na região de Santarém e Belterra, a tendência é ficar com índices pluviométricos, de 50 mm a 60 mm. Enquanto o Sul do Pará, ainda está com baixos índices pluviométricos, devem começar algumas pancadas no final do mês de setembro e início de outubro”, informa.