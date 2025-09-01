Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Previsão do tempo aponta setembro mais seco do que agosto no Pará

Região Metropolitana de Belém concentrará a maior quantidade chuvas do Estado com previsão pluviométrica de 150 mm

O Liberal
fonte

Previsão do tempo aponta predominância de clima mais seco com céu parcialmente nublado em setembro. (Reprodução / Pixabay: GGs_)

O mês de setembro deve ser mais seco e com menos chuva em todo o Estado do Pará. A expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que este mês seja mais seco do que agosto. A redução das chuvas deve ocorrer em todas as regiões paraenses, com o céu parcialmente entre limpo a parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas. Na Região Metropolitana de Belém (RMB), a média pluviométrica história deste mês é de 150 mm de chuva.

“A análise de chuva para o mês de setembro é que a Região Metropolitana de Belém vai apresentar pancadas de chuvas em áreas isoladas. Nesses primeiros dias de 1 a 4 devem ocorrer pancadas de chuvas entre 14h e 17h isoladas. As pancadas de chuvas de segunda para terça com chuvas de 10 mm a 20 mm. A média do mês é em torno de 150 mm, provavelmente o mês deve ficar dentro da média. A tendência é ficar entre 20% para cima ou para baixo da média”, detalhou o meteorologista do Inmet, José Raimundo Abreu. 

A população pode esperar altas temperaturas. As temperaturas máximas devem ocorrer nos horários de 12h e 15h, com os termômetros marcando entre 34°C e 35º. Já as temperaturas mínimas ficam entre 22,5° a 24°C, sempre nos horários de 5h e 6h.

“O céu predominante pela manhã deve ficar entre parcialmente nublado, evoluindo a tarde para nublado devido aos rios próximos e a convergência de umidade, que vem a partir das 12h do [oceano] Atlântico, o que favorece a formação de nuvens cumulus e cumulonimbus que podem provocar pancadas de chuvas. Às vezes em áreas isoladas podem ocorrer chuvas mais de forte intensidade, e até ter rajada de vento, dependendo das intempestividades que a nuvem se forma, pode causar raios e trovoadas”, destacou.

O mês de agosto encerrou na capital com 190 mm, ou seja, muito superior à média de 128 mm. A maioria das chuvas ocorreu entre 17h e 23h, devido a evaporação e ao forte aquecimento da superfície, favorecido pelo aumento de 0,5°C e 1°C do norte do oceano Atlântico. Essa situação favoreceu a instabilidade com os ventos alísios, que são ventos constantes e predominantes que sopram dos trópicos em direção ao equador, de leste para oeste, transportando ar quente e úmido. Essa circulação dos ventos favoreceu as chuvas. Algumas até de forte intensidade.

A Região Metropolitana de Belém e no Nordeste paraense, como os municípios de Salinópolis, Bragança, Marapanim e Maracanã, devem concentrar a maior parte das chuvas chegando ou ultrapassando a média de 150 mm. “A tendência é que tenhamos um mês de setembro com as chuvas predominantemente em outros horários, ficar entre às 14h e 17h. Aquela tradicional chuva da tarde em setembro. A tendência de setembro é que tenhamos 15 dias com pancadas de chuva e nos 15 dias não devem ocorrer chuvas”, detalha Abreu.

Situação diferente das outras regiões em que as chuvas não devem chegar a 100 mm. Desta forma, setembro deve ser bem mais seco que agosto nas outras regiões do Estado. Na região oeste paraense, o índice pluviométrico em Santarém não deve ultrapassar 60mm. “Vão diminuir muito as chuvas no oeste do Pará. Na região de Santarém e Belterra, a tendência é ficar com índices pluviométricos, de 50 mm a 60 mm. Enquanto o Sul do Pará, ainda está com baixos índices pluviométricos, devem começar algumas pancadas no final do mês de setembro e início de outubro”, informa.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

previsão do tempo

pará

previsão do clima

clima e tempo

temperaturas

chuvas no pará

chuvas
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CLIMA

Previsão do tempo aponta setembro mais seco do que agosto no Pará

Região Metropolitana de Belém concentrará a maior quantidade chuvas do Estado com previsão pluviométrica de 150 mm

01.09.25 13h33

APOIO

Unindo solidariedade e fé, voluntários da Cruz Vermelha se preparam para o Círio de Nazaré

A iniciativa, que reúne centenas de membros, tem como objetivo garantir segurança e suporte aos fiéis em diferentes pontos de apoio ao longo das peregrinações

31.08.25 8h30

CAVALOS

Combate aos maus-tratos a cavalos ainda é desafio no Pará

Expectativa de cavalos utilizados em serviços de tração é de um quarto da vida normal desses animais

31.08.25 8h00

OPORTUNIDADE

Curso gratuito abre 2 mil vagas para jovens em busca do primeiro emprego no Pará; confira

A iniciativa é uma ação do Coletivo Coca-Cola Jovem, programa de capacitação gratuita e online

30.08.25 13h59

MAIS LIDAS EM PARÁ

CAVALOS

Combate aos maus-tratos a cavalos ainda é desafio no Pará

Expectativa de cavalos utilizados em serviços de tração é de um quarto da vida normal desses animais

31.08.25 8h00

SURPRESA

VÍDEO: macaco-aranha surpreende turistas ao aparecer em praia da Flona do Tapajós

Animal foi registrado por guia turístico durante passeio em Belterra e interagiu com os turistas

30.08.25 15h47

OPORTUNIDADE

Curso gratuito abre 2 mil vagas para jovens em busca do primeiro emprego no Pará; confira

A iniciativa é uma ação do Coletivo Coca-Cola Jovem, programa de capacitação gratuita e online

30.08.25 13h59

CLIMA

Previsão do tempo aponta setembro mais seco do que agosto no Pará

Região Metropolitana de Belém concentrará a maior quantidade chuvas do Estado com previsão pluviométrica de 150 mm

01.09.25 13h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda