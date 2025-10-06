SP pode ter recorde de calor e queda brusca de temperatura em menos de 24 horas

A cidade de São Paulo deve registrar máxima de 36ºC nesta segunda-feira, 6, em um dia marcado por forte calor, antes da passagem de uma frente fria que vai trazer chuva para várias áreas do Estado paulista, incluindo a capital.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na terça-feira, 7, porém, a temperatura despenca, sendo esperada uma variação entre 16ºC e 22ºC na cidade de São Paulo.

Previsão de recorde de calor

Nesta segunda, a aproximação dessa frente fria, aliada ao sol forte e ventos quentes, vai aumentar significativamente as temperaturas em todas as regiões paulistas.

Conforme a Climatempo, o grande aumento da temperatura poderá fazer com que a cidade de São Paulo tenha um novo recorde de calor para este ano. "O recorde atual é de 34,8°C, no dia 2 de março, conforme a medição oficial do Inmet."

"Poderá ser um dos dias mais quentes do ano até agora no Estado paulista. Cidades do centro-oeste e norte do Estado poderão ter temperaturas entre 37°C e quase 40°C. O litoral paulista também esquenta bastante, com previsão de calor de até 35°C", acrescenta a empresa de meteorologia.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo o Inmet:

- Segunda-feira: entre 19ºC e 36ºC; - Terça-feira: entre 16ºC e 22ºC; - Quarta-feira: entre 12ºC e 16ºC; - Quinta-feira: entre 12ºC e 17ºC; - Sexta-feira: entre 12ºC e 18ºC.

Na capital paulista, a quantidade de nuvens aumenta entre o fim da tarde e a noite desta segunda e são esperadas rajadas de vento de até 50 Km/h. Entretanto, ainda não há expectativa de chuva.

Na terça, quando as temperaturas despencam, há possibilidade chuva leve em pontos isolados e garoa ocasional, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na quarta-feira, 8, a sensação de frio aumenta e há expectativa para mais precipitações na cidade de São Paulo.

Chegada de frente fria

A nova frente fria avança sobre o Estado de São Paulo durante a terça-feira, causando pancadas de chuva e queda de temperatura em todas as regiões do Estado paulista, segundo a Climatempo.

As chuvas mais intensas e frequentes são esperadas no extremo Sul e no litoral de São Paulo. "Nas outras áreas pelo interior paulista, a chuva não será tão abrangente, mesmo assim deve cair em áreas de todas as regiões", disse.

A previsão indica que, na quarta-feira, ainda deve chover de forma isolada em várias localidades do centro, norte e oeste do Estado.

No sul e leste do Estado, incluindo a Grande São Paulo e o litoral, a expectativa é de céu nublado e chuva frequente de quarta até a sexta-feira, 10.

Segunda quinzena de outubro

A expectativa é que as chuvas avancem de forma mais significativa para o interior do Brasil e ganhem intensidade até o fim do mês.

"Entre o Norte e o Nordeste do Brasil, o cenário é parecido com os dias anteriores: chuvas pontuais principalmente nos extremos, Roraima e áreas do Norte do Amazonas, Acre até Pará", estima Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok.

No fim de outubro, as chuvas migram para o interior do Nordeste do Brasil.

Ondas de calor durante a estação

Com relação à temperatura, a primavera é conhecida pelos extremos de máximas, especialmente nos Estados do Centro-Oeste.

"Neste ano, com a expectativa de chuvas irregulares ao longo da estação, podemos esperar eventos de temperaturas elevadas, porém, não duradouros", avalia Maria Clara.

No geral, a temperatura ficará entre a média e acima da média no Sul, no interior de São Paulo e de Minas Gerais, no Centro-Oeste, no Nordeste e na maior parte da região Norte.

Nos próximos meses, a umidade aumentará no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, evitando calor intenso nessas áreas.