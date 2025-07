Mulher é encontrada morta com sinais de espancamento em Paragominas; companheiro é suspeito do crime

Uma mulher identificada como Ediane Gomes Cirilo foi encontrada morta na residência onde morava na madrugada desta segunda-feira (21), na Vila Bacaba, zona rural de Paragominas, no sudoeste paraense. O suspeito do crime, o companheiro dela identificado apenas como Ediel, foi preso em flagrante ainda na manhã desta segunda. A prisão ocorreu após ação da equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

A investigação do caso iniciou após denúncia sobre o homicídio da vítima, como detalha a a delegada Amanda Costa, titular da Deam em Paragominas. "Enquanto realizávamos o trabalho investigativo no local, ele foi encontrado e preso pela Polícia Militar, às proximidades da residência onde a vítima estava em óbito”, afirma Amanda.

“Nós acionamos a equipe da Polícia Científica do Estado para realizar o trabalho pericial e a remoção do corpo da mulher, que foi morta de forma violenta e apresentava múltiplas lesões, fraturas e hematomas pelo corpo", completa a delegada. Testemunhas relataram que o casal possuía histórico de violência doméstica, com agressões físicas e ameaças prévias de morte, reforçando a motivação de gênero do crime.

Informações iniciais indicam que Ediel estava visivelmente embriagado no momento da prisão e apresentou comportamento contraditório durante os primeiros questionamentos. O corpo de Ediane apresentava múltiplas lesões compatíveis com espancamento, incluindo fratura na base do crânio, escoriações no rosto, hematomas espalhados pelo corpo e marcas de arrasto no chão.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do cadáver e a perícia técnica no local. Testemunhas afirmaram que as agressões físicas e as ameaças de morte eram frequentes.

"Após capturado, ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio, tipificado no artigo 121 do Código Penal. Diante da gravidade dos fatos, bem como do risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, foi representada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele passou pelos procedimentos cabíveis na delegacia e já está à disposição da Justiça", diz a delegada.

Denúncia

A Polícia Civil do Pará oferece atendimento especializado às vítimas de violência na Deam, onde também podem ser denunciados crimes contra a mulher. Além disso, vítimas e familiares podem registrar qualquer denúncia na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Virtual (Deam Virtual).

O canal que permite a solicitação de medidas protetivas. A Deam Virtual está disponível 24 horas, e pode ser acessada no site da Polícia Civil (www.pc.pa.gov.br).