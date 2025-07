Suspeito de tráfico é preso após brigar com policiais em Curralinho

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar em Curralinho, no Marajó, na madrugada desta segunda-feira (21). Segundo as informações policiais, o homem teria resistido à prisão e entrado em luta corporal com os agentes. Com o detido foram apreendidas porções de oxi e papelotes de maconha.

Conforme a PM, os policiais realizavam rondas quando receberam uma denúncia de moradores a respeito de um homem conhecido por envolvimento com crimes e que estaria comercializando drogas. Os denunciantes ainda informaram detalhes sobre as características do homem e ele usava camisa azul e bermuda branca. Ao chegar ao endereço informado, os policiais identificaram o suspeito e tentaram abordá-lo. Ainda segundo a equipe policial, o homem reagiu de forma agressiva, apresentando sinais de embriaguez. Na ocasião, ele ainda teria iniciado uma luta corporal com os policiais, mas foi contido.

Durante a busca pessoal ao suspeito, os militares encontraram 38 papelotes de maconha, duas porções de oxi e um aparelho celular. Ainda no local, de acordo com os agentes, uma mulher que se apresentou como tia do suspeito tentou impedir a condução dele à delegacia. A mulher teria tentado interferir na ação policial. Além disso, segundo a PM, ela passou a proferir ofensas e xingamentos aos militares. Ao receber voz de prisão, ela correu e conseguiu fugir do local. Mas deixou cair um aparelho celular, que foi recolhido e apresentado à delegacia.

O suspeito foi conduzido, junto com o material apreendido, até a delegacia de Polícia Civil de Curralinho para os procedimentos legais. No trajeto, segundo os policiais, ele ainda teria feito ameaças contra os policiais e ainda afirmou que seria integrante de uma facção criminosa.