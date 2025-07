Suspeito de receptação e tráfico de drogas é preso no Marajó

Um suspeito de receptação de objetos furtados e tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil em Anajás, no Marajó. A ação ocorreu no domingo (20), quando os agentes foram informados sobre dois homens que teriam furtado dois motores de rabeta, uma bicicleta e um casco, na última sexta-feira (18).

A ação foi realizada pela PC, com apoio da Superintendência Regional do Marajó Ocidental. Conforme as informações policiais, os agentes tomaram conhecimento do furto e souberam que os dois suspeitos teriam sido ajudados na fuga por um terceiro homem. Os policiais iniciaram as apurações e descobriram que o trio suspeito teria vendido os produtos roubados na vila Joveniana Pantoja, na divisa de Anajás com Santa Cruz do Arari. Na investigação, as equipes identificaram e localizaram o receptador.

No endereço do suspeito, os policiais encontraram o motor que havia sido furtado e outro sem comprovação de compra. Durante revista na casa, também foram encontradas quantidades de substâncias semelhantes a oxi e pedra de cocaína, ambas embaladas para a comercialização. Além disso, no imóvel também havia outros artefatos utilizados para embalagem dos produtos. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por receptação e tráfico de drogas e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.