Acusado de homicídio e tráfico tenta usar filha como escudo ao ser preso em Santarém

Rafael da Silva Sobrinho, de 33 anos, foi preso nesta segunda-feira (21), em Santarém, no oeste paraense. Ele é acusado de homicídio e tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. No momento da abordagem da Polícia Militar, Rafael tentou usar a própria filha como escudo humano para evitar ser detido, de acordo com informações preliminares da polícia

Segundo a Polícia Militar, o 35º Batalhão recebeu informações de que Rafael estaria em uma casa no bairro do Jutaí e montou uma ação para efetuar o suspeito. Ele foi abordado no momento em que chegava ao local.

Durante a abordagem, Rafael teria tentado usar a própria filha como escudo humano para evitar a prisão, segundo relataram os policiais. Um dos militares afirmou que o homem pegou a criança, que dizia ser sua filha, com o objetivo de impedir a aproximação das guarnições.

Ainda de acordo com a PM, o homem resistiu à prisão até o momento de ser colocado na viatura, alegando que não podia deixar o filho sozinho por ele ser autista. Apesar da resistência, ele foi detido sem ferimentos.

O suspeito é natural de Alenquer e já responde por crimes graves como homicídio e tráfico de drogas. A Polícia Militar reforçou que ele é considerado altamente perigoso.

A prisão faz parte de uma operação conjunta que visa cumprir mandados de outras cidades no município de Santarém. Rafael foi encaminhado à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.