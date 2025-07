Festa de aparelhagem em Macapá (AP) registra briga entre participantes

Uma festa de aparelhagem com um público estimado em cerca de 200 mil pessoas na Praça Jacy Barata Jucá, em Macapá (AP), na madrugada deste domingo (20), teve seu final marcado por uma briga entre participantes. Pelas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível observar a intensidade dos confrontos entre homens, com a participação de mulheres. Cadeiras portáteis chegaram a ser utilizadas pelas pessoas nas agressões durante a festa pontuada pelo estilo dançante rock doido e que reuniu quatro aparelhagens sonoras, sendo duas de Belém e duas da capital amapaense.

O evento fez parte da programação do Festival Macapá Verão 2025, organizado pela Prefeitura Municipal da capital do Estado do Amapá. A festa das aparelhagens começou por volta das 21h e entrou pela madrugada deste domingo (20).

No começo da festa, o público aproveitou para dançar muito ao som do ritmo acelerado do 'rock doido' e outros estilos musicais a cargo das aparelhagens. Muita gente aproveitou para dançar, enquanto outras pessoas preferiram mais conferir de perto a animação dos brincantes, sentadas em cadeiras que levaram de casa.

A diversão estendeu-se até a madrugada deste domingo (20), quando, então, deu-se a nota sobre o evento. No meio do público, começou uma briga de grandes proporções.

Vários homens e mulheres agrediram-se simultaneamente, enquanto outras pessoas apressavam-se em deixar o local. Até o momento, não há informações de casos mais graves em decorrência da situação na praça Jacy Barata Jucá.