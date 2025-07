Adolescente de 15 anos morre afogada em rio de Goianésia do Pará

Uma adolescente de 15 anos, identificada como Larissa da Silva Sousa, morreu afogada em Goianésia do Pará, sudeste do estado. A vítima entrou no Rio Ararandeua, nas proximidades da Vila Bom Jesus, para tomar banho e teria sido arrastada pela correnteza. O corpo foi localizado na manhã de domingo (20), após buscas de moradores e do Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações iniciais, a vítima teria desaparecido no rio ainda no sábado (19). Os familiares relataram que a adolescente não sabia nadar e, dessa maneira, teria sido levada pela correnteza que não aparentava, mas estava forte. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento da adolescente.

VEJA MAIS



Moradores da área e familiares de Larissa iniciaram as buscas pelo corpo da jovem. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Tailândia também foi acionada no mesmo dia e realizou a procura durante a tarde. O corpo da jovem só foi localizado no domingo, por volta de 12h, a alguns metros do local onde desapareceu.

A Polícia Civil de Goianésia foi informada sobre o afogamento e morte da adolescente. Uma equipe da Polícia Científica de Tucuruí esteve no local onde o corpo foi encontrado para realizar a perícia e a remoção.