Trio suspeito de envolvimento em ‘delivery’ de drogas é preso em Monte Alegre

Três pessoas suspeitas de tráfico de drogas foram presas na madrugada desta segunda-feira (21), em Monte Alegre, oeste do Pará. Segundo as informações policiais, os suspeitos estariam envolvidos na modalidade de ‘delivery’ de entorpecentes no bairro do Planalto. Drogas, do tipo oxi, e material para a pesagem e embalagem dos entorpecentes foram apreendidos.

Conforme o 18º Batalhão de Polícia Militar, o trio era responsável por armazenar, embalar e distribuir a droga. Na ação, foram presos um homem de 28 anos, que já possui passagem na polícia por tráfico de drogas; a companheira dele, de 27 anos; e um terceiro suspeito que seria o responsável por realizar as entregas da droga, ganhando uma porcentagem pelo serviço na “modalidade delivery”.

A ação da PM ocorreu por volta das 3h. Os agentes abordaram um homem que foi flagrado quando saía para realizar uma entrega de drogas. A Polícia realizou diligência na residência onde o trio utilizava como base e flagrou o casal com quase meio quilo de drogas que aparentavam ser oxi, já fracionadas para distribuição. Nas buscas com os suspeitos, ainda foram apreendidos: 19 porções de entorpecente aparente, uma balança de precisão, quatro aparelhos celulares, a quantia de R$ 2.822,00, uma motocicleta e materiais utilizados para embalagem de entorpecente. Os três suspeitos e os materiais apreendidos foram apresentados na delegacia.