Brasil

Brasil

VÍDEO: cachorro acompanha romeiros por 150 km e é adotado por fiel: 'Foi ele quem me escolheu'

Aparecido de Assis acompanhou grupo de romeiros até o destino e história viralizou nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Cachorro acompanha romeiros por 150 km e é adotado por fiel no Santuário de Aparecida (Reprodução/Instagram)

Um cachorro comoveu fiéis durante uma romaria que percorreu cerca de 150 km da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, até o Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista. O animal, que apareceu no caminho e seguiu os romeiros durante a peregrinação, acabou sendo adotado por um dos participantes e ganhou até nome inspirado em santos.

Batizado de Aparecido de Assis, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida e São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, o cãozinho se tornou símbolo de fé, esperança e reencontro. A história viralizou nas redes sociais após ser compartilhada pelo policial civil César Franco, que participou da romaria.

A caminhada teve início no dia 6 de outubro, partindo de um posto de combustíveis no km 211 da Rodovia Presidente Dutra. Logo no início do trajeto, o cachorro — então sem nome — surgiu inesperadamente no caminho, aproximando-se dos romeiros e especialmente de César, que logo criou um laço afetivo com o animal.

No segundo dia da romaria, o cãozinho reapareceu ao lado de outro cachorro, mostrando que tinha decidido seguir a jornada com o grupo. Porém, após uma breve parada para descanso, ele desapareceu novamente, deixando César visivelmente abalado. 

Os romeiros seguiram viagem passando pelas cidades de Santa Isabel, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba e finalmente chegaram a Aparecida no dia 10 de outubro, véspera do Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro.

Foi na esplanada da Basílica de Aparecida, no último dia da caminhada, que o reencontro aconteceu. “Quando cheguei ao Santuário, o Aparecido de Assis me olhou e eu olhei para ele. Por 1 segundo não acreditei que eu estava o vendo depois de 3 dias e quase 100km separados. Fui ao seu encontro, e naquele momento tive a confirmação da obra que Deus quer fazer em minha vida. Dessa vez, eu não o veria partir novamente”, afirmou em publicação no Instagram.

César improvisou uma guia com a camiseta que usava e levou o novo amigo para casa. “Não fui eu que o escolhi. Foi ele quem me escolheu.
Entre perdas e reencontros, pela Santa intercessão de São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida, Deus quis que nossas almas se encontrassem novamente no Santuário da Nossa Mãe Aparecida”, disse.

O cachorro ganhou o nome Aparecido de Assis, e agora vive com César, que acredita que a história seja um testemunho de fé e perseverança. “Que o meu testemunho possa servir de exemplo para pessoas que já perderam a esperança e estão pensando em desistir. Não desistam!”, declarou.

A romaria foi organizada por grupos de devotos da Padroeira do Brasil e percorreu a Dutra entre os dias 6 e 10 de outubro. Entre os participantes estava também Juscy Rocha, administradora da página Romaria Amigos de Maria, que acompanhou toda a trajetória e registrou momentos da caminhada.

