Criança de 11 anos cai em precipício de cânion no RS; bombeiros fazem resgate por rapel

Uma menina de 11 anos caiu do mirante do Cânion Fortaleza, localizado no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, por volta das 13h desta quinta-feira (10). A vítima foi localizada por meio de um drone com câmera térmica, e o resgate está sendo feito por rapel, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar.

A área foi isolada, e 12 bombeiros participam da operação de resgate. Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde da criança, que estaria a aproximadamente 70 metros de profundidade em relação ao local da queda.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Jovem morre ao cair de cânion de mais de 90 metros enquanto tentava tirar selfie, nos EUA]]

Um heliponto foi montado na área administrativa do parque, possibilitando o transporte aéreo de militares até a borda do cânion, para agilizar o atendimento.

De acordo com o secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, em entrevista à Rádio Gaúcha, a menina estava acompanhada dos pais, que são turistas de Curitiba, no Paraná. Segundo os bombeiros, a criança tem transtorno do espectro autista (TEA).

O acidente teria ocorrido quando a família se aproximava de um banco no mirante. A menina correu repentinamente e caiu da borda antes que o pai conseguisse alcançá-la. O local não possui cercas de proteção, o que levantou alerta sobre a segurança da área.

Região atrai turistas

O Cânion Fortaleza é uma das principais atrações turísticas da Serra Gaúcha, especialmente no período de férias escolares e inverno. O ponto turístico oferece trilhas, mirantes e paisagens de grande beleza natural, atraindo visitantes de todo o Brasil.

Cambará do Sul fica a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre e é reconhecida por seus cenários naturais e atividades aventureiras.