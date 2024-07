Fiapo de Manga: conheça a 'nova raça' de vira-lata que conquistou os brasileiros; vídeo

Além dos caramelos, nos últimos anos, os brasileiros têm se apaixonado por uma "nova raça de cachorro" que está enchendo as redes sociais de fofura: o vira-lata fiapo de manga. Conhecidos pela pelagem dura, bagunçada e arrepiada, esses cãezinhos têm tufinhos de pelos e uma charmosa barbicha.

Assim como os tradicionais vira-latas caramelos, que podem se tornar um patrimônio cultural imaterial do Brasil, os fiapos de manga não são uma raça pura, mas sim uma variação dos queridos cachorros sem raça definida (SRD). O caramelo, que já se tornou um símbolo nacional, divide agora os holofotes com essa nova "raça". Uma pesquisa realizada pela Quaest em parceria com a PetLove revela que 94% dos brasileiros já tiveram ou possuem um animal de estimação, e 32% desses pets são SRD.

Cachorro é comparado com fiapos de manga chupada e viraliza nas redes sociais como "nova raça". (Reprodução/TikTok)

Nas redes sociais, diversos tutores se divertem compartilhando fotos e vídeos de seus "fiapos de manga". Um exemplo é Aki, um cachorrinho com milhares de seguidores no TikTok. Em um vídeo compartilhado no perfil do pet, a tutora compartilhou detalhes sobre as características dessa "espécie".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)