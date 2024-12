Idoso de 70 anos exibe boa forma e surpreende internautas: 'Impossível!'

Jorge Shimabukuro, de 70 anos, tem chamado a atenção nas redes sociais pela boa forma. Resultado de muita musculação e alimentação equilibrada, o corpo de Jorge faz com que ele pareça ser mais jovem do que realmente é. A rotina dele mudou em 2002, após a morte da esposa, assassinada durante uma tentativa de assalto em São Paulo.

Para lidar com a depressão, Jorge começou a correr. Sozinho com dois filhos, ele percebeu quer precisava cuidar mais de si. “Eu pensava que queria ter ido no lugar dela. Mas eu tinha dois filhos para cuidar, precisava ser forte. Comecei a correr e me sentia bem quando eu ficava muito cansado, ofegante, no meu limite mesmo, a ponto de passar mal”, disse ao QG Globo. Quando correu até a exaustão, decidiu que começaria a fazer musculação.

Após um tempo, Jorge conheceu Alyne Ha, sua atual companheira. Com a mulher, ele pratica atividades físicas e mantém uma dieta adequada para o seu estilo de vida. “É uma alimentação saudável e light. Fritura eu já não como há muito tempo e refrigerante também não tomo mais, e evito açúcar no dia a dia também”, explica.

Jorge Shimabukuro nasceu no dia 28 de dezembro de 1953, em Marília, São Paulo. Em 2012, ele foi candidato a vereador de Santo André pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).