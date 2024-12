Whey protein adulterado: 48 marcas são suspensas por Amino Spiking; saiba o que é e confira a lista

No Brasil, 48 marcas de whey protein foram suspensas após suspeita de comercializar produto adulterado. Em notificação enviada pela Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (ABENUTRI) ao Governo Federal, nove sites devem interromper a venda dessas empresas até essa sexta-feira, 06 de dezembro. As marcas são acusadas de fazer Amino Spiking, processo fraudulento de alteração da fórmula do produto.

VEJA MAIS



A decisão de suspender as vendas é da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conforme o estudo enviado pela ABENUTRI ao Governo Federal, as marcas listadas não possuem a quantidade de proteína indicada nos rótulos. “Os riscos podem ser os mais variados, desde alergias leves, constipações em desconfortos intestinais até risco de morte”, alerta Marcelo Bella, presidente da associação.

O que é Amino Spiking?

O Amino Spiking, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (ABENUTRI), é um processo de manipulação fraudulenta da fórmula de produtos à base de proteína. A ação consiste em acrescentar aminoácidos de baixo custo para que o valor nitrogenado total (diferença entre a quantidade ingerida e perdida de nitrogênio, também chamada de balanço nitrogenado) seja mais alto.

Os aminoácidos, que constituem proteína, podem ser retirados de maneira isolada de outras proteínas e matérias-primas. Quando acrescentados ao whey protein, a quantidade total de proteína do produto se eleva.

Marcas de whey protein suspensas no Brasil

Confira abaixo a lista de marcas de whey protein suspensas no Brasil por suspeita de adulteração.

Marca: ActiveNutrition

Nome comercial: Protein Whey 3W

Marca: Age Intlab Suplementos Nutricionais

Nome comercial: 3W

Marca: AST Sport Science (VB Indústria Comercial de Supl)

Nome comercial: VP2 Whey Protein Isolate

Marca: Atlhetica Nutrition

Nome comercial: Whey Flavour

Marca: Atlhetica Nutrition

Nome comercial: Best Whey

Marca: Bodyaction Nutri Science

Nome comercial: Whey Muscle Hammer

Marca: Bodyaction Nutri Science

Nome comercial: Isolate Prime Whey

Marca: Bodyaction Nutri Science

Nome comercial: 3Whey Top Taste

Marca: Bodyaction Nutri Science

Nome comercial: Isolate Definition

Marca: Cellucor (Nutrabolt)

Nome comercial: Isolate

Marca: Cobra Nutrition

Nome comercial: Iso 100%

Marca: Essential Nutrition

Nome comercial: Immuno Whey Pro Glutathione

Marca: Essential Nutrition

Nome comercial: Immuno Gold Whey

Marca: Essential Nutrition

Nome comercial: Cacao Whey

Marca: Evolution Nutrition Lab

Nome comercial: Protein 1 Whey

Marca: ForceUP (LHS Foods)

Nome comercial: 3Whey Progein Powder

Marca: FTW Sports Nutrition

Nome comercial: Whey Blend

Marca: FTW Sports Nutrition

Nome comercial: Whey 3W

Marca: FTW Sports Nutrition

Nome comercial: 3 Whey Protein

Marca: GSN Suplementos (Intlab Suplementos Nutricionais)

Nome comercial: Whey Protein (Core Series)

Marca: GSN Suplementos (Intlab Suplementos Nutricionais)

Nome comercial: Iso Hydro Immuno Whey

Marca: Max Titanium

Nome comercial: Whey Blend

Marca: Max Titanium

Nome comercial: Whey Pro

Marca: MHP (Maximum Human Performance)

Nome comercial: Maximum Whey

Marca: Monster Feed (Intlab Suplementos Nutricionais)

Nome comercial: MonsterFeed Isolate Whey Mix

Marca: Monster Feed (Intlab Suplementos Nutricionais)

Nome comercial: MosterFeed Whey 100% Pure

Marca: Muscletech

Nome comercial: Nitrotech Whey Golds

Marca: NitroMax The Heat Comércio Varejista

Nome comercial: Nitro Power Whey

Marca: Ravenna Sports Nutrition (SW Whey Protein)

Nome comercial: Ultimate Nutrition (Prostar 100% Whey Protein)

Marca: Under Labz

Nome comercial: Isohydro ++ Flexx Whey

Marca: Xpro Nutrition

Nome comercial: Iso-X Protein Complex

Marca: Xpro Nutrition

Nome comercial: W-Iso Isolate Whey

Marca: XTR Health Research

Nome comercial: Hyper Whey

Marca: Whey 100% Pure

Nome comercial: INTEGRALMEDICA

Marca: WHEY 3W SUPER

Nome comercial: INTEGRALMEDICA

Marca: INTRO HARD

Nome comercial: INTEGRALMEDICA

Marca: ISO TRIPLE ZERO

Nome comercial: INTEGRALMEDICA

Marca: ISO HYDRO-X

Nome comercial: INTEGRALMEDICA

Marca: ISO BLEND COMPLEX

Nome comercial: INTEGRALMEDICA

Marca: DARK BAR

Nome comercial: INTEGRALMEDICA

O que dizem as fabricantes

Por meio de nota, a Supley, empresa dona das marcas Max Titanium, Probiótica e Dr. Peanut afirmou que "repudia fortemente a reprovação de produtos de whey protein que teve como fonte a Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) que, mais uma vez, mente e propaga desinformação. São pesquisas com procedência duvidosa e por isso estão sendo questionadas judicialmente, havendo decisão que reconheceu as inconsistências metodológicas nos laudos e, no dia 8 condenando a Abenutri à retratação pública".

"Os produtos do Grupo Supley são rotineiramente avaliados pela empresa e pela Anvisa, esta, sim, responsável por este tipo de análise e fiscalização. A Justiça também entende que os produtos do Grupo Supley estão em conformidade no que diz respeito à rotulagem, ingredientes e quantidades especificadas em seus produtos.

Mais uma vez, a Abenutri usa de falsas informações para trazer instabilidade ao mercado, desinformação e medo aos consumidores. A Associação adota uma postura controversa, com histórico de avaliações que não seguem os padrões técnico-científicos estabelecidos pela Anvisa, órgão regulador.

*Para consulta: Processo Digital nº: 1001354-69.2023.8.26.0347"