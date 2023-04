Duas mulheres são presas transportando drogas escondidas em Whey Protein e caixa de som em Juruti

Renata Guimarães Barbosa e Anny Beatriz Almeida da Rocha foram presas na manhã do último domingo (2) transportando drogas em pacotes de Whey Protein e caixa de som no porto de Juruti, município no oeste paraense.

De acordo com as informações divulgadas pelo site O Impacto, a Polícia Civil realizou uma operação para fiscalizar embarcações na enseada. Os policiais fiscalizaram as bagagens das suspeitas e encontraram 24 tabletes de substâncias semelhantes à maconha, pesando aproximadamente 20 kg.

Em um vídeo filmado pela PC, no momento do flagrante, mostra os agentes abrindo sacos de Whey. De início, parece estar tudo normal na embalagem. Até que a polícia rasga a mercadoria e surge o entorpecente em meio ao suplemento alimentar. Outra filmagem mostra os policiais encontrando as drogas no interior de uma caixa de som.

Segundo o portal, as mulheres alegaram que teriam sido utilizadas como "mulas do tráfico". O termo caracteriza uma pessoa que transporta droga conscientemente ou não. Elas também não souberam dar mais detalhes sobre a origem das drogas. Por conta da suspeita, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico interestadual e associação para o tráfico.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.