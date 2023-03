Tráfico de drogas: 29 kg de maconha são apreendidos dentro de ônibus em Brasil Novo

No último domingo (26), 29 kg de maconha foram apreendidos por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização de um ônibus no km 713 da BR-230, no município de Brasil Novo. Esta foi a quarta apreensão de drogas dentro de ônibus na rodovia Transamazônia em um intervalo de uma semana. Nesse tempo, mais de 62,5 kg de entorpecentes já foram apreendidos.

Por volta das 12h30 de domingo, a equipe abordou um ônibus de transporte coletivo de passageiros, que seguia de Rurópolis para Altamira. Durante a fiscalização de passageiros, duas passageiras informaram que estavam seguindo viagem para o mesmo destino, porém, durante os questionamentos, entraram em contradição com relação à motivação da viagem, o que levantou suspeitas da equipe.

Neste momento, as mulheres tiveram suas bagagens chegadas - o que, segundo a PRF, foi feito com o consentimento das passageiras. Em seus bens, foram localizados 24 tabletes de substância análoga à maconha, com forte odor característico da droga, que, pesada posteriormente, totalizou uma quantidade de cerca de 29 kg.

Ao serem questionadas, as duas mulheres informaram que receberam a droga de uma terceira pessoa, no município de Itaituba e que levariam a droga para o município de Altamira. As passageiras informaram ainda que receberiam a quantia de R$ 1.000,00 cada uma para a realização do transporte e entrega.

Diante dos fatos, as duas envolvidas foram presas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Brasil Novo, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis. Elas vão responder pelo crime de tráfico de drogas.

Foram 4 apreensões em ônibus em uma semana

Na quarta-feira (22) a PRF apreendeu oito tabletes de substância análoga à maconha, durante fiscalização no km 07 da BR-230, no município de Altamira. Por volta das 22h10, a equipe abordou um ônibus de passageiros e durante checagem na documentação dos ocupantes, uma das passageiras entrou em contradição durante os questionamentos dos policiais e omitiu a informação de que já havia sido presa pelo crime de Tráfico de Drogas, o que levantou suspeitas. Diante dos fatos, foram feitas buscas na bagagem da mulher, sendo localizados 8,5 kg de drogas em tabletes. Ela informou que entregaria o ilícito na cidade de Marabá/PA.

Na quinta-feira (23) foram apreendidos mais de 10 kg de skunk, durante fiscalização em um ônibus de passageiros, no km 572 da BR-230, no município de Vitória do Xingu/PA. Foi por volta das 18h15, no vilarejo da balsa de Belo Monte, oque um ônibus de transporte coletivo de passageiros foi abordado. De modo semelhante ao outro caso, uma passageira levantou suspeitas e, após buscas em suas bagagens, a equipe localizou nove tabletes da droga, totalizando 10,2 kg. A passageira havia saído de Manaus (AM) com destino a Marabá (PA).

A terceira apreensão aconteceu no sábado (25). A PRF apreendeu cerca de 15 kg de maconha, durante fiscalização no km 562 da BR-230, em Anapu/PA. Por volta das 11h11, a equipe abordou um ônibus de transporte coletivo e, durante os procedimentos e checagem dos documentos de identificação dos passageiros, umas das passageiras não soube informar o seu destino. Após buscas e a descoberta do ilícito, a passageira assumiu que estava transportando o entorpecente e afirmou ter vindo da cidade de Fortaleza (CE) com destino a Rurópolis (PA), onde teria se hospedado em um hotel. Ela teria recebido a droga para levar à cidade de Marabá e receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a realização do transporte e entrega do produto.

Todas as pessoas envolvidas nas apreensões foram presas, autuadas por tráfico de drogas.