Homem é morto por dupla de pistoleiros em moto em Marabá

Um homem, identificado como Maxuel Sousa, foi morto a tiros no bairro Independência, em Marabá, sudeste do Pará, na madrugada do último domingo (26). Policiais militares presenciaram a ação e chegaram a disparar contra os dois pistoleiros, que estavam em uma motocicleta, mas eles conseguiram fugir.

Uma guarnição da Polícia Militar fazia ronda no período de fechamento das festas noturnas, quando avistou a ação. Os policiais ainda efetuaram cinco tiros contra os suspeitos do assassinato, na tentativa de interceptá-los, mas a dupla conseguiu fugir. Testemunhas relataram à PM que a vítima tinha envolvimento com drogas e assaltos.

A morte de Maxuel foi confirmada ainda no local, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).