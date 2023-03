Homem é morto com vários tiros em residencial de Santarém, oeste do Pará; vídeo

Um homem, identificado como José Luiz Oliveira da Silva, de 39 anos, foi morto com vários tiros na noite de quarta-feira (22), no Residencial Salvação, localizado no bairro Salvação, no município de Santarém, oeste do Pará. Pelo menos três homens participaram do assassinato e fugiram do local logo após a execução. A identificação dos suspeitos e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

Imagens de câmeras de segurança de uma residência vizinha flagraram o momento em que os suspeitos chegaram ao local, por volta de 19h30. Dois homens saíram de um carro da cor branca e efetuaram mais de dez disparos contra a vítima. Após a execução, eles retornaram ao veículo, onde o condutor já os esperava, e fugiram. Duas pessoas, que conversavam com a vítima antes da chegada dos criminosos, se afastaram ao perceberem a situação.

A vítima teria passagens pela polícia no ano de 2005. Segundo informações de portais locais, o irmão de José Luiz de Oliveira da Silva seria Alan de Oliveira da Silva, conhecido como “Alan da Rebelde”, 37, que também foi morto a tiros, no dia 1º deste mês, quando saía de um balneário em Altamira, sudoeste do Estado. Ele estava dentro de um carro quando foi assassinado e tinha várias passagens pela polícia.

A Polícia Militar esteve no local para preservar a cena do crime até a chegada da Polícia Civil. O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou às polícias Civil e Militar informações sobre o registro do crime, identificação dos suspeitos e motivação do crime, e aguarda um retorno.