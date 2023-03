'Alan da Rebelde' é morto a tiros por dupla em lancha em balneário de Altamira

Dois homens em uma voadeira mataram a tiros Alan de Oliveira da Silva, de 37 anos, na tarde de quarta-feira (1º) no Balneário Pedral, localizado em Altamira, sudoeste do Pará. A vítima também era conhecida pelo apelido de “Alan da Rebelde” e estava dentro de um carro quando foi assassinada. Ele já tinha várias passagens pela polícia. A identificação dos suspeitos e as motivações do crime são desconhecidas. Um inquérito policial foi aberto pela Divisão de Homicídios, da Polícia Civil (PC).

Testemunhas disseram que um dos suspeitos desceu da lancha e efetuou os disparos de arma de fogo contra Alan. Os envolvidos fugiram na embarcação depois que cometeram o crime. A vítima morreu no local.

Equipes do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), foram até o local e isolaram a cena do crime. Os militares ainda tentaram fazer buscas pelos suspeitos, mas o método da fuga dificultou o trabalho da polícia.

A Polícia Científica do Estado Pará (PCEPA) removeu o corpo e encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames de necropsia.

Por meio de nota, a PC disse que agentes da delegacia da cidade onde o crime ocorreu estiveram no local do homicídio. "A Polícia Civil do Pará informou que agentes da Delegacia de Altamira estiveram no local do crime e um inquérito foi instaurado para apurar a autoria e a motivação. A vítima identificada como Alan de Oliveira foi atingida por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Informações que possam auxiliar a Polícia Civil podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", detalha o comunicado.