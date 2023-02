'Lili Carabina' é executada a tiros na frente do pai em Altamira

Uma mulher foi assassinada a tiros na noite de sexta-feira (17) no bairro Buriti, em Altamira, município no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Ana Letícia Almeida da Cunha, de 21 anos. Ela era conhecida pelo apelido de “Lili Carabina” e foi executado com, ao menos, seis disparos de arma de fogo. As informações são do Confirma Notícia.

Familiares disseram à polícia, que Ana tinha acabado de chegar com o pai na casa que ela morava. Assim que eles saíram de um veículo, dois criminosos encapuzados, que supostamente estavam escondidos em uma área de mata, atiraram contra a jovem.

Lili Carabina morreu no local. A dupla de envolvidos no crime rendeu o pai da vítima e fugiram no carro da família. A polícia não disse o estado de saúde do pai de Ana.

Projéteis de arma de fogo foram localizados pelas autoridades na área onde Lili foi morta. Ainda não se sabe dizer a motivação do crime.

Integrante de facção criminosa

Ainda segundo a polícia, Ana Letícia seria integrante de um grupo criminoso e tinha passagens pelos crimes de receptação culposa e homicídio qualificado. Ela estava sendo monitorada pela polícia e utiliza tornozeleira eletrônica quando foi assassinada. Lili Carabina ia completar 22 anos na semana que vem, na sexta-feira (24).

Nas redes sociais, Ana Letícia exibia fotos e vídeo em posse de armas de fogo.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil do Pará e aguarda retorno.