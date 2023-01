Marido salva esposa de execução e mata atirador em Altamira

Um homem salvou a esposa e matou o atirador que pretendia executá-la, no município de Altamira, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 16 horas de sábado (28), na Travessa Dez de Novembro, no centro da cidade. As informações são do portal Confirma Notícia.

As primeiras apurações indicam que o jovem, que ainda não teve o nome revelado, entrou em um beco, que fica às proximidades de uma vila, para matar a mulher. Ele fez um disparo que atingiu a barriga da vítima.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o companheiro dela estava dentro de um carro, ouviu tudo e foi até o local, onde atirou contra o suspeito. Ele não resistiu e morreu no local.

Após o crime, o marido fugiu. A esposa dele, que tem 38 anos, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento. Ainda não se sabe a motivação do atentado contra ela. A motocicleta usada pelo jovem para cometer o crime seria roubada, o que também está sendo investigado. A reportagem da Redação Integrada de O Liberal acionou a Polícia Civil e aguarda retorno.