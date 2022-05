Tentativa de homicídio em Altamira: homem é baleado à luz do dia, no bairro Jardim Independente I

Uma tentativa de homicídio à luz do dia deixou assustados moradores do bairro Jardim Independente I, em Altamira, sudoeste do Pará. Na manhã de sexta-feira (29), um homem identificado como Joel Lima Ribeiro foi atingido por dois disparos de arma de fogo por uma dupla em uma motocicleta, que tomou rumo desconhecido após cometer o crime. O rapaz foi socorrido e encaminhado para o hospital. Com informações dos portais Giro e Confirma Notícias.

Testemunhas relataram para a polícia que o crime aconteceu por volta das 11h30, quando a vítima caminhava pela rua Umbelino de Oliveira. Os autores do crime seriam dois homens que chegaram no local em uma motocicleta e efetuaram os disparos contra Joel Ribeiro. Eles fugiram do local e ainda não foram identificados.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local e acionou o socorro à vítima. O homem foi atendido ainda na rua pelo Corpo de Bombeiros, e em seguida foi encaminhado ao hospital. A Polícia Civil e a perícia também foram ao local. Militares fizeram rondas pela região na tentativa de localizar a dupla de criminosos, mas não tiveram êxito.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa colaborar com a investigação seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), ou pelo Centro Integrado de Operações - Ciop (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.