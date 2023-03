Colega de trabalho encontra homem morto com as mãos amarradas em Castelo dos Sonhos

Uma colega de trabalho encontrou Diogo da Silva Conceição morto dentro de casa, na madrugada desta quarta-feira (1º), em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, sudoeste do Pará. A suspeita da polícia é de que ele tenha sido estrangulado até a morte. Ninguém foi preso. Motivações e a autoria do crime são desconhecidas. As informações são do Portal Giro.

A descoberta do corpo de Diogo foi feita por uma funcionária da chefe dele, identificada como Neiva Marli Feldmann. A trabalhadora estranhou que o homem não teria ido trabalhar na noite de terça-feira (28) e então decidiu ver se algo tinha acontecido.

Neiva disse à polícia que a última vez Diogo foi na segunda-feira (27). A funcionária enviada por ela foi até o quarto onde a vítima morava, que fica na rua Francisco Ratsky.

Apesar de encontrar o cômodo todo fechado, a trabalhadora conseguiu enxergar através da janela algo parecido como um corpo, ao lado da cama, enrolado no lençol.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local e precisaram arrombar a porta do quarto para apurar o caso de perto. Foi então que os policiais identificaram a vítima como o Diogo e viram que ele estava com os braços e mãos amarrados com um pano e possuía sinais de estrangulamento.

A funerária foi acionada para remover o corpo. Neiva registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia local.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.