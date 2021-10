Dois corpos são encontrados com sinais de estrangulamento em terreno

Na manhã desta quarta-feira (19), dois homens foram encontrados estrangulados, em um terreno de uma empresa localizada no bairro Lago Azul, em Manaus. Segundo a polícia, as vítimas teriam sido mortas em um outro local e jogadas em outro.

VEJA MAIS

De acordo com a perícia, um dos homens estava vestido com roupas de uma lanchonete conhecida na área e foi reconhecido pela dona do estabelecimento. Já o outro ainda não foi identificado.

Ainda segundo os agentes, os corpos foram encontrados com as cordas ao redor do pescoço e tinham sinais de estrangulamento. Os policiais acreditam que as vítimas foram mortas e jogadas no terreno para despistar sobre os autores do crime. Até o momento, a polícia não prendeu os autores dos crimes.