Corpo de menino de 11 anos é encontrado em avançado estado de decomposição

Exames de necrópsia revelaram que o corpo que foi encontrado na última sexta-feira (15) era de um menino de 11 anos. O laudo foi divulgado pelo Instituto de Medicina Legal nesta segunda-feira (18). O cadáver foi encontrado em avançado estado de decomposição em Arapiraca, interior do Alagoas. As informações são do portal Alagoas 24 horas.

O perito médico legista detectou que o menino foi morto com golpes de arma branca nas regiões do tórax e do abdômen. Ainda, descartou a suspeita do corpo ter sido carbonizado.

Ainda de acordo com o perito, a aparência do cadáver foi em decorrência da decomposição e a exposição climática. O corpo ficou mais de 10 dias no local onde foi encontrado, em uma área rural próxima à residência onde o menino morava com a família.

Mais detalhes sobre o caso não foram divulgados para não atrapalhar as investigações.