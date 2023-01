Homem é morto a tiros dentro de bar em Altamira

​Um homem, identificado como Guilherme de Castro Ramos, foi morto com, pelo menos, 15 tiros na noite deste domingo (29) dentro de um bar, localizado na avenida Perimetral, bairro Sudam II, em Altamira, na região sudoeste do Pará. Este é o terceiro crime com características de execução registrado naquele município, em menos de 48 horas.

Logo após a ação deste domingo, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Altamira. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a uma ocorrência de baleamento. No local confirmaram a veracidade da informação. A área foi isolada e preservada.

A Polícia Civil foi comunicada sobre o homicídio e se deslocou ao endereço para dar início ao levantamento das primeiras informações acerca do ocorrido. O corpo de Guilherme foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará (PCP). Os peritos coletaram ainda materiais e vestígios que ​​poderão auxiliar na identificação dos suspeitos, que fugiram tomando rumo desconhecido.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a vítima já sem vida no chão. Guilherme, que vestia uma bermuda azul e camisa preta, aparece próximo de mesas e cadeiras que se encontravam reviradas na cena do crime.

Informações que ajudem a polícia a localizar os criminosos podem ser repassadas ao número 181 (Disque-Denúncia). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.

Onda de violência

Na madrugada de sábado (28), o servidor público Alysson Rafael da Silva, de 29 anos, foi assassinado a tiros, na madrugada deste sábado (28), em Altamira. Ele foi atacado por atiradores que estavam em um veículo de cor cinza, mas sem placa ou modelo identificados. Foram ao menos 10 tiros contra o jovem, que ocupava um cargo administrativo na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Vitória do Xingu.

Também no sábado, por volta das 16h, um homem salvou a esposa e matou o atirador que pretendia executá-la no município. O crime ocorreu na travessa Dez de Novembro, no centro da cidade. Segundo a polícia, o homem morto entrou em um beco, nas proximidades da casa da vítima, e efetuou um disparo que atingiu a barriga da mulher.

O companheiro dela estava próximo e ouviu tudo. Ele se aproximou e atirou contra o suspeito, que não resistiu e morreu ainda no local.