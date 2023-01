Servidor público é morto a tiros em Altamira na madrugada deste sábado (28)

O servidor público Alysson Rafael da Silva, de 29 anos, foi assassinado a tiros, na madrugada deste sábado (28), em Altamira, região sudoeste do Pará. Ele foi atacado por atiradores que estavam em um veículo de cor cinza, mas sem placa ou modelo identificados. Foram ao menos 10 tiros contra o jovem, que ocupava um cargo administrativo na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Vitória do Xingu. Com informações do portal Confirma Notícia.

Aproximadamente à 1h, Alysson estava na rua Carlos Soares, no bairro Jardim Independente II. A Polícia Militar informou que o veículo do servidor público estava num guincho, quando o carro dos assassinos chegou. Um homem, também sem identificação, desceu atirou contra o rapaz. Os primeiros indícios apontam que a arma era uma pistola calibre ponto 40, uma arma que legalmente é de uso restrito às forças de segurança pública.

Não houve chance de socorro para Alysson. Policiais civis e militares fizeram buscas pelas proximidades, mas não foram encontradas pistas sobre quem e porquê iria querer executar o jovem. Ele costumava transitar entre Altamira e Vitória do Xingu com frequência e era bem conhecido na região. Além do serviço público, ele trabalhava com venda de perfumes e jóias.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.