Homem faz mulher refém no Marco e morre após trocar tiros com a PM

Um homem morreu após trocar tiros com a Polícia Militar, na manhã deste sábado (28), no bairro do Marco, em Belém. O caso ocorreu em uma vila, que fica na rua Waldir Acatauassú Nunes. Os policiais foram acionados para resgatar uma mulher que estava sendo feita refém pelo criminoso, que ainda não foi identificado formalmente. Porém, ao invés de se render e liberar a vítima, preferiu, como alegam os policiais, atirar contra os agentes. Supostamente, o suspeito estava exigindo dinheiro da família da moça em troca da liberdade dela.

Não há registro de policiais feridos e a mulher que estava sendo feita refém já está em segurança. Ainda não se sabe se ela tinha alguma relação direta com ele ou se foi uma vítima aleatória. Nem como o crime de cárcere privado começou. A vítima será ouvida pela Polícia Civil para detalhar a história. A arma do criminoso foi apreendida e o corpo removido após perícia da Polícia Científica do Pará.