'Capote' morre em confronto com a Polícia Militar em Barcarena

Um homem identificado como Marinaldo Lobato Neves, conhecido como “Capote”, morreu em confronto com a Polícia Militar em Barcarena, nordeste do Pará. O baleamento aconteceu no sábado (28). As informações são do Conexão 24 Horas.

Na tarde daquele dia, policiais militares do 14° Batalão de Polícia Militar de Barcarena informaram que receberam denúncias de que, no bairro São Francisco, estaria havendo tráfico de drogas. Por ser um local de difícil acesso, os militares foram a pé. E, ao se aproximar daquele endereço, os agentes informaram que foram recebidos a tiros. Eles, então, revidaram.

Baleado, "Capote" foi alvejado e socorrido pelos próprios policiais militares e levado para UPA de Vila dos Cabanos, mas não resistiu. Com ele, os policiais apreenderam: 209 porções de oxi, pesando, 25,4g; 81 porções de maconha, pesando 63,1g; uma pedra de oxi, pesando 25,9g; um revólver calibre 32, com duas munições, sendo uma deflagrada e a outra intacta.

Em nota, a Polícia Militar informou que, após receber diversas denúncias anônimas informando sobre a incidência de tráfico de drogas no bairro São Francisco, em Barcarena, o 14° Batalhão unidade organizou uma ação para verificar a veracidade das informações.

Durante o cerco, os agentes tentaram abordar um homem que efetuou disparos contra a equipe que reagiu. Ele foi socorrido, mas morreu durante o atendimento médico. Com ele foram apreendidos drogas e uma arma de fogo. O fato foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil.